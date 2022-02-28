Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 февраля: выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 28 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточный прирост заболевших ковидом в Волгоградской области продолжает снижаться. 28 февраля коронавирус диагностировали у 1120 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. По сравнению с серединой февраля заболеваемость в регионе снизилась в 2 раза. Седьмой день кряду в Волгоградской области ежесуточно выздоравливающих от COVID-19 больше, чем заразившихся. В понедельник вылечились от опасной болезни 1503 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В России в понедельник выявили 106 920 случаев COVID-19, скончались 733 человека. За всю пандемию в стране вирус подхватили 16 398 036 жителя, погибли 351 660 россиян.

В Волгоградской области за время распространения ковида заразились им 185 424 жителей. Смертельным коронавирус оказался для 6350 волгоградцев, за последние сутки скончались 15 человек. Выздоровели от COVID-19 за пандемию 153 442 жителя региона.

По сравнению с предыдущим днем в области увеличилось число госпитализаций в ковидные госпитали. За сутки с коронавирусом в больницах оказались 200 волгоградцев, днем ранее в инфекционки положили 159 пациентов.