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Здоровье28 февраля 2022 9:16

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 февраля: выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 февраля 2022 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 28 февраля

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 28 февраля

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточный прирост заболевших ковидом в Волгоградской области продолжает снижаться. 28 февраля коронавирус диагностировали у 1120 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. По сравнению с серединой февраля заболеваемость в регионе снизилась в 2 раза. Седьмой день кряду в Волгоградской области ежесуточно выздоравливающих от COVID-19 больше, чем заразившихся. В понедельник вылечились от опасной болезни 1503 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В России в понедельник выявили 106 920 случаев COVID-19, скончались 733 человека. За всю пандемию в стране вирус подхватили 16 398 036 жителя, погибли 351 660 россиян.

В Волгоградской области за время распространения ковида заразились им 185 424 жителей. Смертельным коронавирус оказался для 6350 волгоградцев, за последние сутки скончались 15 человек. Выздоровели от COVID-19 за пандемию 153 442 жителя региона.

По сравнению с предыдущим днем в области увеличилось число госпитализаций в ковидные госпитали. За сутки с коронавирусом в больницах оказались 200 волгоградцев, днем ранее в инфекционки положили 159 пациентов.

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