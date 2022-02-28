Медицинский психолог из Волгограда рассказала, как справиться с тревогой

Большой объем потребляемого контента вызывает чувство страха Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неопределенность и предчувствие чего-то плохого не могут вызывать положительные эмоции. Многие сейчас начинают испытывать тревогу, об этом отмечают врачи. Медицинский психолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Волгограда Екатерина Башилова-Селезнева рассказала, как отвести тревожные чувства.

- Для того чтобы справиться с тревогой, следует задать себе вопрос «а чего конкретно я боюсь?». То есть задача - перевести тревогу в страх. Как правило, самые изматывающие страхи связаны с ощущением угрозы безопасности. Особенно сложно страхи даются тем, кто в своей жизни столкнулся с реальными событиями, угрожающими жизни, физическому или психическому здоровью, - отметила Екатерина Башилова-Селезнева на страничке 25-й больницы в Instagram.

Чтобы не испытывать тревогу, нужно уделять внимание чувствам и их анализу. Тогда их удастся взять под контроль, без которого может начаться настоящая паника, наносящая непоправимый вред.

- В моменте справиться с захлёстывающими эмоциями можно с помощью медитаций, телесных практик, дыхательных упражнений, - рассказала медицинский психолог.

Страх усиливается при одиночестве, поэтому важно при беспокойстве обратиться за поддержкой. Если человек не один на один с проблемой, то ее уже можно решить или хотя бы разделить, не замыкаясь в себе. Тревога происходит из-за потребления большого объема различного контента.

- Если вы понимаете, что обилие новостей сводит вас с ума и заслоняет другие стороны жизни - временно ограничьте потребление контента. Или выберите всего несколько каналов и узнавайте о происходящем в мире только оттуда. Паникой делу не поможешь, так что, если вы осознали за собой страх, освежите в памяти учебник по ОБЖ, проговорите, что вы будете делать в критической ситуации, - посоветовала врач.

Также при высоком уровне тревоги нужно переключить внимание. Нужно заняться повседневными делами, они вернут недостающее ощущение контроля.