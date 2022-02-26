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Общество26 февраля 2022 6:00

Масляный сервис с выгодой - 20%* в Масленичную неделю

Мы знаем насколько важно своевременно менять моторное масло, чтобы двигатель работал как часы
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Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Специально для вас в масленичную неделю, с 28 февраля по 6 марта, мы дарим выгоду 20% на масляный сервис для всех моделей Volkswagen в официальном сервисе Волга-Раст.

А 5 и 6 марта мы устроим для вас настоящую Масленицу с вкусными блинами и чаем!

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Успейте воспользоваться специальной ценой в официальном сервисном центре Volkswagen Волга-Раст.

г. Волгоград ул. Землячки, 82Г

Телефон +7 8442 781 333

Запись на сайте

*Точную стоимость масляного сервиса на свой автомобиль уточняйте на приемке сервиса. Акция действует с 28 февраля по 6 марта 2022 г. Не является публичной офертой. Организатор ООО «ВР-Моторс».

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БИЗНЕС-ПРЕСС