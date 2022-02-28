Круговорот добра

Фото: ООО «Амбулатория «Грязеводолечебница»

Благодаря государственному гранту в Грязелечебнице г. Волжский начата реализация программы «Стоп ковид!», направленная на реабилитацию постковидных осложнений.

Социальное предпринимательство – понятие, вошедшее в нашу жизнь совсем недавно. Особая форма бизнеса, направленная на достижение общественно важных целей и способствующая решению социальных проблем, была законодательно утверждена только в 2019 году. К сфере социального предпринимательства относятся частные детсады, развивающие центры, спортивные и медицинские учреждения, центры ухода за пожилыми людьми. Благодаря социально ориентированной направленности эту область деятельности нередко называют «добрый» бизнес.

В 2021 году социальным предпринимателям впервые стали доступны государственные гранты. В Волгоградской области предоставлены гранты на реализацию 40 проектов на общую сумму 16,5 миллиона рублей. Среди них – пять проектов, реализуемых представителями малого и среднего предпринимательства г. Волжский, в том числе программа «СТОП КОВИД!», направленная на реабилитацию постковидных осложнений. Проект был представлен ООО «Амбулатория «Грязеводолечебница» – многопрофильной клиникой с современным оборудованием, более 6 лет предоставляющей медицинские услуги жителям города Волжский и ближайших населённых пунктов.

Фото: ООО «Амбулатория «Грязеводолечебница»

В двух филиалах амбулатории помимо врачебных и процедурных кабинетов имеются собственная лаборатория и дневной стационар. Высококвалифицированные специалисты применяют комплексные программы диагностики и лечения, в частности методы водо- и грязелечения, а также механотерапию, озонотерапию, рефлексотерапию, массаж и блокады.

Автором и разработчиком программы «СТОП КОВИД!» стал главный врач ООО «Амбулатория «Грязеводолечебница» Юрий Александрович Марголин. Помощь в подготовке пакета документов на получение гранта обеспечивают специалисты Центра инноваций социальной сферы при центре «Мой бизнес»: полное информационное, аналитическое и юридическое сопровождение, обучение, продвижение проекта. В результате на реализацию программы «СТОП КОВИД!» волжская грязелечебница получила грант в размере 470 тысяч рублей. Поскольку условием было софинансирование за счет собственных средств в размере не менее 50 % от общего объема расходов на реализацию проекта, медучреждение потратило такую же сумму.

– На полученные от гранта и вложенные собственные средства приобретено лечебное и диагностическое оборудование, – рассказал автор проекта, главврач Юрий Марголин. – Офтальмоскоп, рентген и аппарат УЗИ для диагностики, дыхательный тренажёр для реабилитации органов дыхания, сухая углекислая ванна реабокс для восстановления сердечно-сосудистой системы и нервной системы, а также аппарат магнитотерапии АМО Атос. В ближайшее время мы ожидаем новейшее оборудования для лечебной физкультуры.

Уже на данном этапе в медучреждении организованы дополнительные рабочие места. После получения оборудования для лечебной физкультуры будет осуществляться полноценная реабилитация для пациентов, перенёсших ковид. Особо стоит отметить, что данные услуги будут оказываться не только на платной основе, но и по полису обязательного медицинского страхования. Преимущество для получения реабилитации за счёт средств ОМС имеют пациенты пенсионного возраста, а также лица с ограниченными возможностями здоровья. В рамках социальной ответственности каждую среду и пятницу с 12.00 до 15.00 в ООО «Амбулатория «Грязеводолечебница» проводится бесплатная вакцинация против коронавирусной инфекции.

Фото: ООО «Амбулатория «Грязеводолечебница»

На сегодняшний день в Волгоградской области осуществляют свою деятельность 87 предприятий, включённых в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в регионе, их количество постоянно растёт. Получить данный статус в рамках реализации в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются не только решением социальных проблем, но и трудоустройством социально незащищенных категорий населения, реализацией произведенных ими товаров, оказывают услуги для таких людей.

Приняв участие в конкурсе, на условиях софинансирования за счет собственных средств в размере не менее 50 % от общего объема расходов на реализацию проекта можно получить грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей на аренду или ремонт нежилого помещения для ведения бизнеса, аренду или покупку мебели, оргтехники, подключение к водопроводу, теплоснабжению, электричеству, водоотведению, оплату коммунальных услуг и на развитие бизнеса.

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