CVT: Renault Волга-Раст уверенно рекомендуют бесступенчатую трансмиссию

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Естественно, что в России, где к автоматическим коробкам передач традиционно относятся с подозрением, такое техническое решение поначалу было встречено настороженно, однако со временем владельцы автомобилей бренда пересмотрели свое отношение к CVT.

В настоящее время Renault комплектует «автоматами» массовые и популярные модели Sandero и Logan, а на новинки Arkana и Kaptur предлагают бесступенчатые трансмиссии нового поколения, которые успешно справляются с мощными и скоростными моторами.

Вариаторы первых поколений Jatco JF011E, которые «обкатывались» на автомобилях альянса Renault-Nissan, были чувствительными и несовершенными, хотя и легко выдерживали 150-200 тысяч пробега при аккуратном и корректном обращении. Со временем CVT были усовершенствованы японскими конструкторами: теперь на них практически не влияют особенности езды и качество расходников. Трансмиссия нового поколения не требует сложного и частого обслуживания, а также замены масла в течение всего гарантийного срока.

Итак, на кроссоверах Renault Arkana и Kaptur устанавливаются новые вариаторы Jatco двух видов, в зависимости от мощности штатного двигателя. Модели с 1.6-литровым «атмосферником» комплектуются компактным семиступенчатым CVT, а в комплекте с мощным 1.3-литовым турбомотором Daimler идет восьмиступенчатый «автомат». Причем, именно вариаторные комплектации в последнее время приобретаются в России все активнее (например, доля Arkana с CVT в продажах – более 60%), что говорит об их надежности и доверии автолюбителей.

Статистику по Kaptur пока подводить рано – рестайлинговая версия кроссовера с бесступенчатой трансмиссией только появилась на рынке. Но если учесть, что классическая «механика» и гидромеханические «автоматы» для старых движков просто сняты с производства вместе с самими движками, успех новой модификации гарантирован.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Судя по статистике и отзывам автовладельцев, новые вариаторы успешно выдерживают конкуренцию с гидромеханическими трансмиссиями, так как не имеют общих недостатков, зато обладают собственными достоинствами. Гидромеханика громоздка, конструктивно сложна (два фрикциона), имеет более высокую стоимость и затратна в обслуживании, требует частой замены масла при небольшом пробеге и аккуратном вождении.

Вариаторы же неприхотливы, недороги, выносливы и требуют минимального сервиса. Некоторые модификации используют гидротрансформатор, который сглаживает «рваное» управление и резкую смену нагрузки от двигателя, расширяет диапазон передаточных чисел и обеспечивает безударный старт. Автомобиль с CVT движется без рывков, а передаточное число изменяется плавно и незаметно при любом разгоне и торможении. Для CVT-8 в автомобиле предусмотрен дополнительный радиатор для охлаждения масла, защиты от перегрева и преждевременного выхода из строя.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Важное преимущество вариаторов нового поколения: снижение расхода топлива. Эта трансмиссия, меняя передаточное число по бесступенчатому принципу, всегда предлагает оптимальный режим с учетом нагрузки на педаль газа, состояния дорожного покрытия и скорости авто. Оптимальное передаточное число, которое в каждом конкретном случае движения авто выбирает бортовая электроника, и обеспечивает экономичный расход горючего, а заодно корректно и полностью раскрывает динамический потенциал двигателя.

Кроме того, вариатор позволяет поддерживать максимальную мощность силовой установки при разгоне и исключает падение мощности при повышении ступени. То есть, автомобиль разгоняется плавно, без рывков, без необходимости дожимать педаль газа при переключении ступени, а главное – быстрее, чем автомобили с МКПП или гидромеханикой.

Менее мощные CVT-7, устанавливаемые на 1.6-литровые моторы Renault Kaptur и Arkana для российского рынка, легко справляются с крутящим моментом в 156 Нм. Кроме того, в семиступенчатом вариаторе запланирована дополнительная планетарная передача, которая принимает на себя часть тягового усилия, снимая нагрузку на механизмы.

В CVT-8 «планетарка» также присутствует, но используется только используе

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

тся только при включении движения задним ходом. Мощный гидротрансформатор обеспечивает более широкий диапазон работы шкивов и устойчивость к более высоким нагрузкам: трансмиссия без проблем справляется с крутящим моментом до 250 Нм от 1.3-литрового турбомотора.

Таким образом, современные японские CVT Jatco, работающие с силовыми установками «российских» Renault Kaptur и Arkana, полностью соответствуют современным требованиям к автоматическим трансмиссиям, дают более широкий выбор режимов вождения, снижают расход топлива и уровень шума в салоне при езде на высоких скоростях.

Кроссоверы Renault Kaptur и Arkana доступны в салоне официального дилера Renault – компании «Волга-Раст» в Волгограде. Записаться на тест-драйв можно по тел: +7 (8442) 55 15 55.

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