Здесь жил профессор временологии: как на жилом доме в Волгограде появилась мемориальная доска из будущего

Если долго сидеть в заведении, можно и правда подумать, что на улице уже 40-е годы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На днях в Фейсбуке поделились фотографией необычной мемориальной доски на доме в Волгограде. Надпись на ней вызвала вызвала бурное обсуждение пользователей. Даже волгоградцы удивились, что никогда ее не замечали. Напомним, как табличка из будущего появилась в центре города, и что это значит.

Бронзовую доску на доме по улице Советская, 20 в Волгограде замечают не все, хотя место это оживленное – одна из главных ресторанных улиц города. Может, потому, что таких табличек в городе-герое много – память о страшной войне. Но прочитать ее стоит (как и все остальные). Ведь на доли секунды она перенесет вас в будущее.

«Здесь с 2028 по 2034 года доктор наук профессор НИИ бытовой временологии А.Е. Зелилов проводил эксперименты по перемещению во времени».

Первая мысль: «Какой сейчас год?». Но вокруг те же дома в стиле сталинского ампира, торговый центр-новодел, спешащие по делам люди, а не звездолеты и люди в блестящих одеждах. «Комсомолка» нашла автора весточки из тридцатых годов 21 века. Это Александр Серяков – известный в Волгограде скульптор.

Он автор памятника коню Закату в станице Новогригорьевской, скульптурной композиции «Архитекторам, восстановившим Сталинград», огромного автомобиля-паука – артобъекта в городском парке. Его кованые и бронзовые произведения украшают фасады и помещения ресторанов, и не только в Волгограде, но и в Москве, где Саша родился.

Согласовывал расположение таблички Александр с владельцем ресторана. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Родился он в семье скульптора Владимира Серякова, подарившего Волгограду немало арт-объектов, включая конный памятник основателю Царицына атаману Засекину и скульптуру «Казачья Слава» на Центральной набережной. Саше передался талант отца, многие работы они сейчас делают вместе. Но табличка из будущего – полностью идея сына.

- Идея родилась, когда я учился в университете, - рассказывает «Комсомолке» молодой скульптор. - Всегда увлекался фантастикой: Кир Булычев, Станислав Лем, Стругацкие. - Но на тот момент на воплощение не было денег. Я поделился задумкой с друзьями. Они периодически меня подначивали: «Давай, ну что же ты». Когда появилась финансовая возможность, я решил сам отлить табличку и не искать спонсоров.

Произведение Александра Серякова появилось на жилой многоэтажке в центре Волгограда в 2015 году на законных основаниях. Александр договорился с владельцем ресторана в центре города, с которым сотрудничал до этого, и разместил мемориальную доску у них на фасаде. Согласование с администрацией в этом случае не требуется. Вообще же повесить табличку на дом дело непростое. Сначала инициативная группа (это могут быть жильцы дома, члены какой-то общественной организации, чиновники) должны обратиться в административную комиссию при администрации города. Чиновники взвешивают все за и против, и если идею одобряют, ее вносят в городскую думу. Там уже депутаты должны внести в повестку, обсудить на комитете, на заседании, проголосовать за или против такого увековечения памяти.

Работы Александра Серякова украшают не только фасад этого дома. Рыбки в "Реке" - тоже его рук дело. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Читают надпись не все. Но тот, кто не ленится, на доли секунды начинает сомневаться: где я? Вот именно ради этих моментов я ее и создавал. В жизни должно быть хотя бы маленькое волшебство, - считает Александр Серяков.

- А что же будет в 2028 году?

- Когда она создавалась, мне казалось, что 2028 год – это так далеко. Но время стремительно. Как поступлю, когда придет час Икс – еще не знаю.

КСТАТИ

Фамилия и цифры на мемориальной доске не случайны. Для Александра Серякова они знаковые. Например, фамилия Зелилов сложена из имен его друзей, жены и дочки.