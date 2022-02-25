Плохой сон, заложенность, кислородное голодание: волгоградский профессор рассказала, чем опасна искривленная носовая перегородка

Нужна ли операция и когда? Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ»

В новом выпуске «Позовите профессора» заведующая кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Наталья Тарасова рассказала о проблемах, которые испытывает пациент с искривленной носовой перегородкой. Заложенность, плохой сон, затрудненное дыхание, кислородное голодание – вот неполный список последствий такого состояния.

Что нужно знать об этой проблеме и как ее решать?

- Одна ситуация, когда пациент пришел к оториноларингологу и пожаловался на нарушение носового дыхания: он не может дышать через нос, это состояние его мучает, он не может полноценно спать. Другая – когда пациент дышит носом и доволен своим состоянием, об искривлении перегородки носа может услышать на профилактическом осмотре. Что считать патологией? Когда эта проблема явно мешает пациенту жить - это патология. Если пациент счастлив, доволен своей жизнью, ему не мешает его перегородка носа ощущать всю красоту жизни, у него хорошее обоняние, нет заболеваний околоносовых пазух - такого пациента можно считать здоровым. Есть третья категория пациентов, которые бесконечно болеют риносинуситами. У них тоже может быть выявлено смещение перегородки носа, да еще к этому смещению перегородки может быть выявлена деформация других структур, которые прилежат к этой зоне. Это тоже патология, такого пациента вылечить консервативными методами без операций невозможно, - рассказала доктор медицинских наук Наталья Тарасова.

Чаще всего при искривлении перегородки носа пациенту назначают операцию. Есть разные виды вмешательства. Например, эндоскопическая операция считается щадящей. А вот лазерная методика показана не всем пациентам (у которых небольшое смещение). Третий вид вмешательства - операция Киллиана. Ее применяют, когда человек вообще не дышит. Если до операции пациент сильно страдает, то после отмечается ряд улучшений: он начинает дышать через нос, ощущать все запахи, хорошо спит, даже перестает болеть голова.

А можно ли заменить операцию на другой вид лечения?

- Очень много пациентов боятся лечь на операцию. Да, сейчас очень актуально применение радиоволновой, холодной, плазменной хирургии и многие пациенты очень надеются, что это заменит им операцию. У ряда пациентов с негрубым смещением перегородки это может быть эффективно, но у большинства пациентов возникает лишь временное улучшение, - предупреждает профессор.

Чтобы раз и навсегда решить проблему, нужно прислушаться к врачу. Со взрослыми все понятно, но как быть с детьми?

- Искривление перегородки носа у ребенка тоже приводит к нарушению носового дыхания, но считается, что у девочек до 14 лет и у мальчиков до 15-16 (в ряде случаев 17-19 лет) такую операцию абсолютно всем делать не надо. У ребенка, который перенес такую операцию, может нарушиться рост лицевого скелета, измениться форма наружного носа, может измениться вообще рост головы, - рассказывает доктор медицинский наук Наталья Тарасова.

Если небольшое смещение, то лучше повременить. Если у ребенка храп, он не дышит носом, постоянно болеет, это уже может быть показанием к операции.

- Суть такова, что нос у пациента любого возраста должен дышать свободно и только оториноларинголог может дать вам полноценный совет, что в этой ситуации сделать следует, - советует профессор.