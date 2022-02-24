«ЕвроХим-ВолгаКалий» готовит новое поколение специалистов

Фото: Ирина СИМОНОВА

Коллектив компании является одним из основных ресурсов, ведь именно от них зависит успех бизнеса.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» российского предпринимателя Андрея Мельниченко реализует в Котельниковском районе Волгоградской области один из самых масштабных проектов по освоению Гремячинского месторождения калийных солей. Гремячинский горно-обогатительный комбинат регулярно вводит в действие новые объекты и развивает производство, поэтому на предприятие постоянно требуются молодые квалифицированные и талантливые работники, которые должны быть настоящими профессионалами, и, что немаловажно, из числа местных жителей.

Понимая, что путь к профессионализму начинается с качественного обучения, «ЕвроХим-ВолгаКалий» на протяжении всего времени присутствия в Котельниковском районе активно инвестирует в образовательную сферу муниципалитета.

Так, предприятие оказало содействие в ремонте и оснащении кабинета химии одной из самых больших по количеству учащихся школ Котельниково и направило финансовые средства на улучшение инфраструктуры учебного заведения.

В целях развития способностей детей и молодежи Гремячинский горно-обогатительный комбинат передал помещения центрального офиса предприятия, расположенные в самом центре города, администрации Котельниковского района для дальнейшего размещения на этих площадях центра детского научного творчества.

Для подготовки квалифицированного персонала для своего калийного проекта, а также развития региональной сферы профессиональной подготовки, «ЕвроХим-ВолгаКалий» выстраивает долгосрочную стратегию социального партнерства с «Волжским политехническим техникумом», который готовит специалистов для крупных производственных предприятий области.

На средства предприятия техникум будет оснащен кабинетом геологии, лабораториями геодезии и маркшейдерского дела, технологии горных работ, технологии и безопасности взрывных работ, лабораториями горной механики, горных машин и комплексов.

Кроме того, комбинат уже несколько лет сотрудничает с ведущими профильными вузами, проводит ярмарки вакансий для привлечения лучших выпускников. Также для обеспечения подбора кадров на свое предприятие, для подготовки, переподготовки, повышения квалификации ведутся активные переговоры с Волгоградским государственным техническим университетом.