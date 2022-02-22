Хоккей стал самым популярным видом спорта у волгоградцев на зимних играх в Пекине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. В Волгограде на него пришлось 29% от общего числа просмотров игр. В целом по России самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии, однако волгоградских зрителей больше заинтересовала игра со сборной Дании. Также в топе по количеству просмотров среди жителей региона было выступление российских фигуристок с короткой программой и мужская спринтерская гонка на 10 км по биатлону.

В целом фигурное катание (15% просмотров) и биатлон (13%) заняли второе и третье место по доле просмотров в Волгоградской области, лыжные гонки и кёрлинг разделили четвертое и пятое места (по 9%). Больше всего кёрлинг любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском АО – только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Меньше всего в целом по России пользователи смотрели соревнования по скелетону, волгоградцам наименее интересным показался бобслей.

Больше всего времени на просмотр трансляции тратили жители Кировской области. На втором месте – Вологодская область, на третьем – Удмуртия.

Пользователи были готовы смотреть трансляции в неудобное время. Из 10 самых популярных в Волгоградской области передач 6 шли утром или днем в рабочие дни, например, трансляция финала по хоккею началась в 7 утра воскресенья (по московскому времени).