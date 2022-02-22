Гимнастика, как в «Сказке»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Социальные приоритеты «ЕвроХима» известны и успешно реализуются – это охрана окружающей среды, забота о подрастающем поколении, повышение уровня жизни населения в регионах присутствия предприятий компании, непрестанное повышение качества работы самого предприятия.

Ключевые принципы деятельности компании включены в корпоративную ESG-стратегию, основанную на ответственном отношении к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высоком качестве корпоративного управления (англ., G — governance).

Фото: Ирина СИМОНОВА

В соответствии с принятыми на себя социальными обязательствами «ЕвроХим-ВолгаКалий» в городе Котельниково Волгоградской области возводит новые жилые районы с развитой инфраструктурой. С начала 2020 года свои двери для маленьких котельниковцев открыл построенный компанией детский сад «Сказка».

Дошкольное учреждение и предприятие сразу же стали поддерживать теплые отношения. Коллектив предприятия по мере сил содействует в создании благоприятных условий для развития творческих, научных и спортивных способностей детей.

Волонтеры Гремячинского горно-обогатительного комбината уже передавали подшефному садику музыкальное оборудование, современные кроватки для дневного отдыха малышей. В этот раз от имени волонтерского движения «ЕвроХим-ВолгаКалия» исполнительный директор Евгений Сахаров вручил воспитанникам «Сказки» гимнастические мячи. Маленькие спортсмены ответили показательным гимнастическим выступлением, что не могло не растрогать руководство ГОКа.

Спортивный инвентарь был куплен на личные средства сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия». И это уже не первая благотворительная акция коллектива предприятия. Ранее, на пожертвования сотрудников руководители и молодые специалисты комбината организовали праздник для подопечных детского социального центра города Котельниково, передали учреждению спортивный комплекс и сладкие подарки для каждого ребенка.

Кроме того, «ЕвроХим-ВолгаКалий» поддерживает детскую секцию бокса, участвует в благоустройстве школ, оказывает содействие созданию в городе Котельниково центра детского научного творчества.

«Наша компания - социально ответственное предприятие. Сотрудники всецело разделяют корпоративные приоритеты и делают все возможное, чтобы котельниковские ребятишки выросли здоровыми, целеустремленными и всесторонне развитыми», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.

Напомним, дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко реализует в Волгоградской области масштабный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства современного горно-обогатительного комбината. При активной поддержке предприятия-инвестора также осуществляются программы развития творческих и научных способностей детей и молодежи Котельниковского района.