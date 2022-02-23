Волгоградцы стали чаще жаловаться на грязные подъезды и подделку протоколов собраний

Грязные дворы и подъезды в Волгограде далеко не редкость. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Волгограда и области стали чаще жаловаться в Госжилнадзор на нерадивых коммунальщиков. В 2021 году количество обращений выросло на 34% и составило более 14,6 тысячи. При этом 60% жалоб поступило из Волгограда, 8,9% - из Волжского. Среди районов области по числу проблем в ЖКХ лидируют Городищенский, Котовский и Среднеахтубинский, сообщили в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области.

- Как показывает практика, граждане сталкиваются с невозможностью, а часто и нежеланием управляющих организаций оперативно решать проблемы на местах, - подчеркивают в ведомстве.

Каждое третье обращение волгоградцев в надзорные органы касается вопросов технического состояния и эксплуатации жилищного фонда, каждое четвертое - начисления платы за ЖКУ. И таких жалоб за последний год стало гораздо больше. На третьем месте оказались проблемы с отоплением, водо- и электроснабжением, а также вывозом мусора – это 16,7% от общего количества обращений.

При этом чаще всего жители региона жалуются на грязь в подъездах (9,8%), текущие крыши (5%), отсутствие уборки во дворах (4,1%), аварийное жилье (3,1%), состояние балконов, стен и входных групп (2,2%). Претензии к состоянию коммуникаций составляют 1,9% от общего числа, жалобы на затопленные подвалы - 1,7%, на плохую работу аварийно-диспетчерской службы – 1,1%. Еще 6,3% поступивших в госжилнадзор обращений касаются правомерности выбора способа управления многоквартирными домами. За последние полгода только в Волгограде возбудили более 80 уголовных дел о подделке протоколов собраний собственников о выборе управляющей компании.

Нередко у волгоградцев возникают и вопросы по эксплуатации общедомовых приборов учета (2%), а также жалобы на сокрытие УК и ТСЖ информации об их работе (3,6%). Еще одна вечная тема – качество капремонта. Этой темы касались 2,8% обращений в госжилнадзор.