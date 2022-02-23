Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 февраля: число госпитализированных растет

Число госпитализаций растет уже четвертый день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом в регионе, есть и хорошие новости: выздоравливает сегодня в два раза больше людей, чем заболевает. 23 февраля в Волгоградской области зафиксировали 1491 случай новых заражений коронавирусной инфекцией. При этом закрыли больничный за последний сутки 2983 человека. Это рекорд! Вчера выздоровевших было на тысячу меньше. Это общероссийская тенденция. В стране за последние сутки выписано в связи с выздоровлением 179 203 человека, на 9,1% больше по сравнению с 22 февраля. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 февраля 2022 года.

Тем временем, постепенно растет число госпитализаций в стационары Волгограда и области. За последние сутки в больницу с ковидом пришлось лечь 350 пациентам. Двумя днями ранее госпитализированных было 244 за день. Пока расслабляться и говорить о победе над вирусом и улучшении ситуации рано.

Число заболевших снижается, госпитализированных - растет. Инфографика - Яндекс.

Хотя врачи и говорят о более легком течении омикрона по сравнению с предыдущими штаммами, люди продолжают умирать. За последние сутки коронавирус унес жизни еще 14 волгоградцев. Всего с начала пандемии мы похоронили уже 6274 человека, которые не смогли победить вирус. В стране за сутки подтверждено 785 летальных исходов.

В Волгограде сохраняются все ограничения, введенные для сдерживания коронавируса. Отменены массовые мероприятия, а в кино, кафе и рестораны, магазины одежды и прочих непродовольственных товаров можно попасть только с QR-кодом. Тем не мене, в Волгограде 23 февраля устроят праздничный салют, он начнется в 21.00 на Центральной набережной. Власти просят соблюдать дистанцию во время посещения мест с большим пребыванием людей.