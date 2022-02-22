Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 февраля: за сутки выздоровели почти 2 тысячи пациентов

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 22 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области заболеваемость COVID-19 застыла на одном уровне, уже шестой день подтверждается примерно 1,5 тысячи случаев ковида в сутки. 22 февраля коронавирусом заболели 1510 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данный федерального оперативного штаба. Зато в регионе резко выросло число выздоравливающих от опасной болезни. Во вторник вылечились от ковида почти 2 тысячи пациентов, а именно 1993 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За всю пандемию COVID-19 подхватили 177 416 волгоградцев, победили вирус 139 364 жителя региона. К сожалению, болезнь по-прежнему является смертельной, и число летальных исходов за сутки в Волгоградской области не снижается. 22 февраля жертвами ковида стали 15 пациентов, за все время распространения COVID-19 скончались от него 6260 жителей области.

В Волгоградской области за последние сутки выросло число госпитализаций с коронавирусом. Сегодня пациентами инфекционных стационаров стали 319 человек, накануне в больницы легли 218 волгоградцев.