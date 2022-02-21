Игорь Растеряев снял клип и поздравил сельских медиков

Игорь Растеряев хорошо известен своими "деревенскими песнями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

21 февраля в России отмечают день фельдшера. Это событие не прошло мимо певца, воспевающего село и людей в нем живущих Игоря Растеряева. Он выложил у себя в Инстаграм песню посвященную медикам, работающим на селе. В главной роли – фельдшер хутора Черемухов Михайловского района Наталья Керина. Слова Игоря Растеряева, музыка Соловьева-Седого - по мотивам Подмосковных вечеров.

«Не слышны в селе даже шорохи.

Все разъехались в города

Если б знали вы, как нам дороги

Деревенские фельдшера».

История появления ролика – необычная.

- Нам в больнице дали задание – придумать поздравление ко Дню фельдшера, - рассказала «КП-Волгоград фельдшер Наталья Керина, которая работает в ФАПе уже 12 лет. - С Игорем мы дружим давно, муж с ним в одной компании по деревенским улицам в детстве носился, поэтому позвонила ему. Он как раз новый клип снимал в наших местах. Игорь не отказал. Все было спонтанно. Почти одним дублем. Пришел вечером ко мне в ФАП с другом и спел.

Наталья отправила ролик начальству, а певец выложил его у себя в Инстаграм.

- Я сначала была против – не публичный человек. Но это добрые слова обо всех моих коллегах, о нашей работе. Это важно, - говорит Наталья.

Игорь Растеряев получил всероссийскую известность благодаря его клипу «Комбайнеры». Песня получилась зажигательной. Про жизнь. А посвятил он ее всем труженикам деревни. Игорь Растеряев до сих пор с особой любовью относится к месту, где он вырос – село Раковка в Волгоградской области. Это лейтмотив многих его песен.