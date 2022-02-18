Олимпийский чемпион из Волгограда Максим Опалев поделился впечатлениями от выступления российских спортсменов на Играх

Фото: личная страница Instagram @opalev_maxim

В Пекине подходят к концу зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены завоевали на соревнованиях 4-летия более 25-ти медалей, радуя болельщиков. И это должно быть не пределом, ведь впереди еще есть шансы взять новые награды. Пристально за баталиями в Китае следит волгоградский прославленный атлет, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев. Кстати, «золото» Игр он завоевал в 2008 году как раз в Пекине. Тогда там шла летняя Олимпиада. Спортсмен отметил, что сейчас внимательно следит за многими видами спорта.

- Конечно я и мои близкие, все мы болеем за наших. Очень порадовали российские биатлонисты, лыжники, сборная по хоккею и, конечно же, наши великолепные фигуристки, - рассказал Максим Опалев.

Волгоградского спортсмена впечатляют успехи российских лыжников, которые стараются брать медали практически в каждой гонке в Пекине. Он отмечает прогресс этого вида спорта в стране. Российские лыжники на трассе на равных борются с фаворитами любых стартов – норвежцами.

- Последний раз триумф наших лыжников был на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, в 1980 году. С того момента прошло сорок два года. Спустя четыре десятилетия российским спортсменам снова удалось победить в этом виде программы. Примечателен и тот факт, что российский лыжницы выиграли в Пекине эстафету днем ранее, и в итоге Россия получила золотой дубль в этом виде программы и эта уникальная победа стала первой в истории сборной нашей страны, - заявил каноист.

На Олимпийских играх мечтает оказаться любой спортсмен. Также они не оставляют равнодушным любого болельщика. И те люди, которые особо не следят за спортом, стараются не пропускать трансляции соревнований в Пекине. Конечно, не могут радовать пустые трибуны на многих стартах в Китае, коронавирус не позволяет собирать аншлаги на стадионах. А без зрительской поддержки спортсменам очень сложно, говорит и Максим Опалев.

- Не хватает полных трибун, не хватает накала страстей тех, кто болеет за наших там, в Пекине. Поддержка зрителей всегда важна, это особая энергетика, она подпитывает спортсмена, который выходит на старт, максимально собран и сосредоточен, чтобы вложить в свою победу все силы, весь имеющийся у него опыт, полученный во время тренировок, будучи на пике формы. Сегодня нашим спортсменам в Пекине особенно непросто. Помимо двойных стандартов, которые к ним применяются, ситуацию усугубляет пандемия, - подчеркнул волгоградский олимпийский чемпион.

Максим Опалев пожелал удачи российским спортсменам в оставшиеся дни Олимпийских Игр.

Волгоградец уверен, что наши атлеты еще порадуют завоеванием медалей высшего достоинства.