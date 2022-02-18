Молодые специалисты компании «ЕвроХим» возглавят движение к новым рубежам развития компании

Фото: Ирина СИМОНОВА

Именно молодежи отведена ведущая роль в осуществлении корпоративной ESG-программы по устойчивому развитию предприятия на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (англ., G — governance).

Молодые специалисты компании «ЕвроХим» уже показали себя главной движущей силой реализации благотворительных, экологических и социально-значимых мероприятий в сфере экологии, благотворительности и повышения качества жизни населения в регионах присутствия предприятий - важнейших корпоративных ценностей «ЕвроХима» -.

За активное развитие практик корпоративного волонтёрства и посвящённую 20-летию компании программу #20ДобрыхДелЕвроХима в российских регионах Совет молодых специалистов «ЕвроХима» награжден дипломом премии #МыВместе, проводимой при поддержке Президента РФ в целях содействия достижению Национальных целей развития России, развития культуры взаимопомощи и поддержки лидеров социальных инициатив награждён.

Больших успехов в социальной работе добились молодые сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия». Осуществляя ESG-стратегию, они активно участвуют в экологических акциях. Их силами высажены деревья и кустарники на Гремячинском горно-обогатительном комбинате и в городе Котельниково.

Молодые сотрудники «ЕвроХима» развивают важный социальный проект «Котельниково – земля героев» в Волгоградской области, изучая богатейшее культурно-историческое наследие малой родины и формируя на его основе новые стандарты развития промышленной и социальной структуры Котельниковского района.

В сотрудничестве с администрацией Котельниковского района молодые специалисты, объединившись в волонтерское движение, передают средства защиты и дезинфицирующие средства медикам Котельниковской и Октябрьской районных больниц, организуют благотворительные мероприятия, помогают Дому престарелых, проводят акции помощи детским социальным учреждениям, открытые уроки и мастер-классы в школах.

Самых активных и инициативных молодых сотрудников компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко определит во время конкурса на лучший ESG-проект.

Все организованные и проведенные советами молодых специалистов ESG-мероприятия будут оценены экспертным советом, который отметит инициаторов самых значимых, полезных и оригинальных проектов в каждой из 3 номинаций – Е, S и G.

Созданная в «ЕвроХиме» практика широкого участия молодых специалистов в реализации корпоративной ESG-стратегии в 2021 году не только была удостоена большого количества призов и дипломов различных конкурсов и премий, но и вызвала интерес даже в ООН: редкий пока что опыт был представлен в Женеве на международной конференции, посвященной реализации корпоративных социальных программ в регионах России.