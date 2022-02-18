Ипотека 2022: ждать или покупать

Управляющий банка ВТБ в Волгограде Владимир Русаев. Фото: пресс-служба ВТБ

Мы на себе прочувствовали, как важно иметь возможность уединиться хотя бы на время или организовать в квартире, желательно своей собственной, комфортное рабочее место. Неудивительно, что 2021 год стал рекордным по числу россиян, решивших улучшить условия проживания - за прошлый год банки выдали 5,7 трлн рублей жилищных кредитов, что на четверть больше, чем в 2020 году.

Как пандемия, господдержка и новые технологии повлияли на рекордные показатели и почему, даже при резко выросших ставках, выплачивать кредит за собственную квартиру выгоднее, чем отдавать деньги за аренду съемного жилья, «Комсомольской правде» рассказал управляющий банка ВТБ в Волгограде Владимир Русаев.

- 2021 год на фоне исторически низкого уровня процентных ставок по ипотеке и действия госпрограмм субсидирования продемонстрировал рекордный спрос россиян на жилищные кредиты. Жители нашего региона поддержали ипотечный бум? Насколько активно волгоградцы пользовались новыми возможностями для улучшения жилищных условий?

- Можно сказать, что интерес жителей Волгоградской области к ипотеке в 2021 году достиг исторического максимума. Так, ВТБ выдал волгоградцам 10,5 млрд рублей жилищных займов, что на 20% выше результата 2020 года, который, в свою очередь, тоже был достаточно высоким. Большую роль сыграли такие факторы, как отложенный из-за пандемии спрос, активный ввод девелоперских проектов , минимальные банковские ставки и поддержка рынка ипотеки государством. Отмечу, что каждую третью сделку ВТБ провел по программе господдержки, действующей с 2020 года. Доля займов с господдержкой в общих выдачах жилищных кредитов составила 25%. Эти программы стали драйвером роста рынка ипотеки.

- С начала года российские банки начали повышать ставки по ипотеке. ВТБ сохранил условия по социально значимым жилищным кредитам, несмотря на повышение ставок в рамках базовых программ. Как эти перемены отразятся на рынке? Стоит ли в 2022 году ждать новых рекордов выдачи ипотеки?

- По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение, обусловленное ужесточением денежно-кредитной политики Банка России. Со своей стороны, ВТБ считает важнейшей социальной задачей сохранение ставок по льготным программам, позволяющим российским семьям купить собственное жилье и улучшить качество жизни. Несмотря на увеличение ставок по базовым программам, банк за счет собственных ресурсов принял решение оставить условия субсидированных кредитов без изменений. Так, семьи с детьми по-прежнему могут оформить жилищные кредиты от 4,7%, а ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%. Льготные программы востребованы населением и играют большую роль в стимулировании спроса на ипотеку.

Интерес к ипотеке в этом году должен оставаться стабильным на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. Кроме того, востребованным будет сегмент ИЖС, на который сейчас сместился фокус внимания государства.

- Пандемия стала катализатором появления новых ипотечных продуктов, поиска решений, способствовавших росту рынка. Справедливо ли такое утверждение, если говорить о механизме оформления и выдачи жилищных кредитов?

- С начала пандемии важнейшим трендом развития всех банковских продуктов и услуг стала цифровизация. Карантинные ограничения ускорили внедрение цифровых технологий. Еще в апреле 2020 года ВТБ провел первую в стране онлайн-выдачу ипотеки. В условиях вынужденной изоляции и ограничений такое решение позволило не останавливать процесс кредитования. Цифровая ипотека предполагает, что все этапы сделки проходят дистанционно — от подачи заявки до подписания документов о переходе права и кредитной документации.

Сейчас клиент приходит в банк только один раз — на сделку, где он совершает все необходимые операции — от открытия счета до подачи документов на регистрацию. Заказ оценки объекта недвижимости и оформление страховки через интернет-платформы банки предлагают без личного присутствия.

- Зачастую единственная возможность обзавестись квартирой или улучшить жилищные условия – это взять ипотеку. Стоит ли это делать в период роста ключевой ставки ЦБ или покупку лучше отложить, а пока довольствоваться съемной квартирой и оплачивать аренду?

- Один из главных плюсов покупки квартиры в ипотеку по сравнению с арендой в том, что после оформления жилищного кредита покупатель становится ее полноправным собственником. Помимо психологического комфорта, это означает, что теперь человек вкладывает деньги в свою недвижимость, а не отдает деньги чужому человеку. Ипотечный платеж, в отличие от арендной платы, не растет. Наоборот, заемщики, оформляющие сейчас кредит по базовой ставке, имеют возможность в будущем снизить платеж, рефинансировав кредит по мере стабилизации уровня ставок после завершения цикла жесткой денежно-кредитной политики Банка России. При этом важно, что квартира будет приобретена по нынешней цене, а стоимость квадратного метра, скорее всего, будет расти.

- Тем, кто уже решился и запланировал на 2022 год покупку собственного жилья, посоветуйте, пожалуйста, как сэкономить на ипотеке?

- Один из способов сократить расходы при оформлении и обслуживании ипотеки – онлайн-подача заявки на кредит. Банки таким образом экономят ресурсы и поэтому готовы предлагать клиентам более выгодные ставки. Например, ВТБ за оформление заявки на сайте банка или партнера предлагает дисконт по ипотеке в размере 0,3 пп от базовой ставки. Кроме того, почти все крупнейшие банки предоставляют сегодня дисконты в рамках партнерских программ с застройщиками. Субсидирование ставки позволяет застройщикам активнее реализовать свои проекты, а клиентам — снизить финансовую нагрузку в первые месяцы выплаты. За счет участия в партнерской программе покупатель несет основные расходы по кредиту лишь со 2-3 года его обслуживания. Также можно сэкономить, оформив ипотеку по действующим госпрограммам.

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