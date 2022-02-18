Дмитрий Аверов: Профицит прошлогоднего бюджета позволил направить значительные средства на решение социальных проблем

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

Сегодня на 7 сессии регионального парламента депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». За счет поступления средств из федерального бюджета доходы и расходы региональной казны в этом году выросли на 752,7 млн. рублей. Также расходы увеличились на 6 млрд. 639 млн. рублей за счет остатков средств с прошлого года.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

Федеральные средства поступили на обеспечение дорожной деятельности – почти 493 млн. рублей, на модернизацию школьных систем образования – 193,5 млн. рублей и на модернизацию коммунальной инфраструктуры - более 66 млн. рублей. Что касается образования, то средства направляются на лицей №5 в Ельце и среднюю школу с. Становое. На эти цели также выделены областные средства. - 107 млн. рублей. Кроме того, за счет остатков средств областного бюджета предусмотрено дополнительно 74 млн. рублей в качестве субсидий местным бюджетам на строительство школы в г. Грязи и детского сада в п. Солидарность Елецкого района.

- Прошлый год нам дал профицитный бюджет. Это позволило направить значительные средства на решения социальных проблем. Например, таких вопросов, как аварийное жильё, ремонт социальных учреждений, дополнительные выплаты врачам и работникам скорой помощи, погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений. Также мы направляем сегодня средства на увеличение дорожного фонда - а это очень актуальная статья расходов с началом весны, - отметил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.

Органам местного самоуправления дополнительно выделено 1 млрд. рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Всего в течение 2 лет, 2022-2023 годы, будет направлено 4 млрд. 900 млн. рублей. Это позволит за 2 года переселить 4 тыс.700 человек.

На предоставление единовременных выплат по газификации малоимущим и одиноким гражданам, а также увеличение подобных выплат для многодетных семей направлено более 24 млн. рублей.

На реконструкцию и ремонт в учреждениях социального обслуживания выделяется почти 182 млн. рублей. Эти средства предусмотрены на «Лесную сказку», «Сосновый бор», Центры занятости (Липецк, Елец), МФЦ (Липецк), психоневрологический интернат и Кризисный центр для женщин.

В сфере здравоохранения на погашение просроченной кредиторской задолженности гос. мед. учреждений направляется 210 млн. рублей. На приобретение наркозно-дыхательных аппаратов 60 тыс. рублей. На проведение ремонта и приобретение оборудования для медучреждений – 112,6 млн. рублей (сюда входят инфекционная областная больница, онкодиспансер, больницы в Хлевном, Добром, Красном и Становлянском районе).

Администрацией области принято решение о материальном стимулировании работников, активно участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Доплаты получат медперсонал и водители выездных бригад скорой помощи, сотрудники, обеспечивающие условия для оказания такой помощи, а также водители амбулаторно-поликлинического звена. На эти цели выделяется 150 млн. рублей.

Дополнительно 200 млн. рублей пойдут на социальные выплаты на приобретение и строительство жилья. 170 млн. рублей – на возмещение затрат на тех. присоединение проблемных объектов долевого строительства и благоустройство их дворовых территорий. 42,5 млн. рублей выделяется на создание учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Около 130 млн. рублей предусмотрено на строительство онкодиспансера и офисов врачей общей практики. Почти 144 млн. рублей будут направлены местным бюджетам в виде субсидий на капремонт и реконструкцию муниципальных учреждений.

Дорожный фонд за счет остатков 2021 года вырастет на 1 млрд. 721 млн. рублей. Также на перевозку льготников выделяется 47,5 млн. рублей, на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам – 61,5 млн. рублей.

На капитальный ремонт многоквартирных домов дополнительно направляется 350 млн. рублей.

Как подчеркнул Дмитрий Аверов, это связано с большим количеством обращений по этому вопросу.

- Мы понимает, что инфляция серьёзно влияет на себестоимость работ, поэтому вопрос докапитализации фонда сегодня решен положительно. Это позволит провести капитальный ремонт в целом ряде домов региона, - сказал Дмитрий Аверов.

На формирование современной комфортной городской среды – 131 млн. рублей. На поддержку ОГУПов и МУПов, занимающихся водоснабжением и водоотведением – 107 млн. рублей. Кроме этого, на строительство водоотвода в Ельце – 80 млн. рублей, на очистные сооружения в Тербунах – 68,6 млн. рублей.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты подняли вопросы об обеспечении детей, больных сахарным диабетом, бесплатными изделиями для изменения сахара, ускорении программы переселения из аварийных домов и строительстве нового жилья. Многие вопросы были включены в рекомендации публичных слушаний. Как пояснил главный финансист области Вячеслав Щеглеватых., всего в ходе слушаний от депутатов и жителей поступило 90 предложений, половина из них уже учтены в бюджете, остальные прорабатываются.

Большинством голосов парламентарии поддержали представленный законопроект. В результате внесенных изменений областной бюджет в 2022 году по доходам составит 76 млрд. 664 млн. рублей. По расходам – 92 млрд. 847 млн. рублей.