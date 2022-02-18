Чего же хотят мужчины?

И вопрос по подарку мужчинам – главный на повестке дня у каждой женщины/
И мы узнали о желаниях мужчин! 12% наших защитников назвали лучшим подарком любовь, заботу и особое внимание в праздничный день. 22% представителей сильного пола проголосовало лишь за инструменты, аксессуары для авто, рыболовные приспособления и спортивную экипировку.
Для 7% мужчин оптимальным подарком стала бы одежда. Книгу или курс обучения выбрали 2%, а билеты в кино – лишь 1%.
И 40% мужчин поделились, что особое удовольствие они получают от сладкого подарка! Так давайте же поздравлять наших мужчин правильно! Сладкая коллекция подарков от «Конфеток-Барнаочек» - на любой вкус и бюджет:
- Торты
- Пирожные
- печенья
Спешите сделать предзаказ на сайте , в мобильном приложении или приобретайте сладкие подарки в магазинах-кулинариях!
Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» работает для Вас ежедневно с 7.30 до 21.00 по адресам:
ул. Мира, 12,
пр. Ленина, 5,
пр. Ленина, 93,
ул. Рокоссовского, 52,
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
пр. Университетский, 21
ул. Новоремесленная, 14
ул. 8-Воздушной Армии, 28
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