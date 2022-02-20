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Здоровье20 февраля 2022 9:02

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 февраля: заболеваемость пятый день на одном уровне

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 февраля 2022 года
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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1580 тестов на коронавирус за вчерашние сутки оказались положительными.

1580 тестов на коронавирус за вчерашние сутки оказались положительными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Волгоградской области стабилизировалась, и уже пять дней суточный прирост заболевших держится примерно на одном уровне – около полутора тысяч заболевших в сутки. Сегодня, 20 февраля, в регионе зарегистрировали 1580 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 5 человек меньше, чем вчера. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 февраля 2022 года.

Выздоровевших примерно столько же сколько и заболевших – за последние сутки больничный закрыли 1562 человека. Можно сказать, что ситуация выровнялась, хотя все равно это выше пиковых значений прошлого года. К счастью, тяжелых случаев все меньше. В больницу за сутки пришлось положить 244 заболевших ковидом. В основном это пожилые, беременные, дети и люди с хроническими заболеваниями.

В последние дни прирост заболевших выровнялся. Инфографика: стопкоронавирус.

В последние дни прирост заболевших выровнялся. Инфографика: стопкоронавирус.

13 человек за последние сутки попали в список умерших от коронавируса. Всего в нем уже 6233 жителя нашего региона, которые проиграли в борьбе с вирусом. В России за сутки умерло 745 пациентов в ковидом. Попали в больницу 10372 человека.

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