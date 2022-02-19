Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 февраля: омикрон не отступает

Волгоградцев призывают вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 февраля, в Волгоградской области выявили еще 1 585 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 1,1% выше вчерашнего прироста. В целом эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Число заболевших хоть и меньше показателей недельной давности, когда в сутки ковид диагностировали более чему 2,2 тысяч волгоградцев, прирост большой. Всего в регионе с начала пандемии вирусом переболели и болеют 172 753 человека. В России сегодня 179 147 новых случаев коронавируса в 85 регионах, всего – порядка 15 млн. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 февраля 2022 года

За сутки в Волгоградской области госпитализировали 316 заболевших, при этом врачи ежедневно обслуживают тысячи обратившихся. Многие лечатся амбулаторно. У нового штамма омикрон более легкое течение, чем у дельты, однако терапия необходима. Волгоградцев просят не игнорировать болезнь.

Сегодня сообщили о 17 смертях в Волгограде и области (всего от ковида умерли 6 220 человека). В России 798 летальных исходов (зафиксировано 344 755 летальных исходов).