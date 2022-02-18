Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 февраля: заболеваемость пошла на спад

Актуальная информация о коронавирусе на 18 февраля 2022. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области, а из-за омикрона число инфицированных выросло в разы, пошел на спад. Пик был достигнут 14 февраля, когда количество зараженных за сутки достигло 2222 человек. Сегодня, 18 февраля, в оперштабе РФ сообщили о 1568 волгоградцах с диагнозом «ковид». В России за сутки выявили 15 020 573 случая. Таким образом в нашем регионе общее число заболевших за весь период пандемии достигло 171 168 человек, в России ковид перенесли порядка 15 миллионов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 февраля 2022 года.

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Число пациентов огромное, врачи работают на износ. В амбулаторном звене произошли серьезные изменения: терапевты выезжают к больным на дом, а больничные можно оформить дистанционно (служба 122). За минувшие сутки госпитализировали 342 заболевших, а вот выздоровевших в три раза больше – 984 волгоградца выписались из больниц и поликлиник.

Растет статистика смертности, хотя число летальных исходов по сравнению с декабрем 2021 года значительно ниже. Напомним, 2 декабря ковид унес жизни 39 пациентов за сутки. 18 февраля сообщили о 13 смертях. Всего от коронавируса умерли 6203 жителей Волгограда и области.