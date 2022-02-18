«Смертность от инфарктов возрастает»: волгоградский профессор рассказала об опасности климакса у женщин

Врач акушер-гинеколог Людмила Ткаченко рассказала, как пройти этот непростой в жизни каждой женщины период.

Климактерический период – это такой же естественный этап в жизни любой женщины, как и половое созревание. Да, тема интимная, но очень важная, ведь перестройка организма – еще и стресс, который к тому же влечет риски инфарктов миокарда, инсультов, гипертонии, остеопороза, урогенитальных и других патологий. В новом выпуске «Позовите профессора» заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Института НФМО ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог Людмила Ткаченко рассказала, как правильно встретить менопаузу и не снизить качества жизни.

- Климактерический период - физиологическое состояние. Оно обусловлено тем, что функция яичников угасает. Яичники – орган, которой все время производит женские гормоны - эстрогены. Они поддерживают женщину в тонусе, защищают ее от сердечно-сосудистых состояний: инфаркта миокарда, инсульта. Пока у женщины есть менструации, крайне редко бывает инфаркт миокарда и инсульт. Но как только наступает менопауза, эта защита заканчивается. Женщина начинает опережать мужчин в несколько раз по смертности именно от инфарктов и инсультов, - рассказывает врач акушер-гинеколог Людмила Ткаченко.

В начале менопаузы появляются ранние симптомы – нестабильность артериального давления, приливы, резкая смена настроений (плаксивость, апатия, агрессия), бессонница. Когда начинаются более глубокие изменения, возможны урогенитальные нарушения (недержание мочи, сухость слизистых мочеполового тракта). Позже появляются эндокринные нарушения (потеря кальция). Могут возникнуть остеопения, а потом и остеопороз. Для примера, как это сильно влияет на качество жизни: на 1 перелом у мужчины приходится 9 переломов у женщины. И если проигнорировать, ничего не предпринять, последствия могут быть плачевными.

В каком же возрасте наступает менопауза? По среднестатистическим мировым данным, в возрасте 51 года. До 45 лет женщина может родить, и сейчас есть такая тенденция, когда первый ребенок у женщины появляется в 30 и более лет. Но с 45 и до 50 лет наступает так называемый предменопаузный период. Он занимает 5-7 лет.

- Если в течение двенадцати месяцев не было ни одной менструации - наступила менопауза. Менопауза знаменует, что женщина полностью израсходовала фолликулярный резерв. В этот период возникают всевозможные проблемы. Что здесь нужно? Во-первых, уважаемые женщины, ни в коем случае не надо терпеть. Сейчас есть лекарственные препараты без отрицательных побочных эффектов. Однако у нас заместительную гормонотерапию принимают только 3% женщин. Даже в Польше 23%, в Швейцарии, да и во всех высокоразвитых странах 48-50% принимают эту заместительную терапию и живут нормальной жизнью, - говорит профессор.

Терпеть патологические симптомы нельзя. Они заметно снижают качество жизни и работоспособность, угнетают когнитивные функции, разрушают отношения в семьях, ведь нарушается сексуальная жизнь.

- Сейчас есть как гормональные, так и негормональные препараты, которые позволят вам пройти этот период без потерь. Кроме всего прочего они профилактируют рак эндометрия, метаболический менопаузальный синдром. За первый год женщина может прибавить 12 килограмм. И задача акушеров-гинекологов за следующий год убрать у нее эти килограммы, - утверждает доктор Людмила Ткаченко.

Если ничего не предпринимать, менопаузальный синдром станет тяжким испытанием. Как его называет профессор – «дорожкой к смерти».

- Это так называемый квартет к смерти, эта дорожка к смерти. Нужно сердечно-сосудистую систему привести в порядок. Приливы - это риск инсульта через 15-20 лет. Терпеть их не нужно! Нужно вовремя обращаться к акушером-гинекологом, пройти обследование. Своевременное лечение спасет. Если женщина начнет принимать препараты в период перехода в менопаузу, то снижается риск инфаркта миокарда в 2 раза. Полюбите себя, женщины! И обращайтесь вовремя за помощью, - резюмирует доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог Людмила Ткаченко.