Бесплатно подвести газ к участку? Легко! Нужно только подать заявку!

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, что такое догазификация и неужели теперь подведение газа до границы участка жителям России обходится абсолютно бесплатно?

- Добрый день! В соответствии с Поручением Президента в газифицированных населенных пунктах до границ участка газ должен быть подведен без привлечения средств граждан. Это и есть догазификация. То есть, теперь жителям достаточно только подать заявку и за установленный нормативами срок газопровод будет бесплатно построен к его участку.

На сколько мне известно именно это подведение газа к участку составляло большую часть расходов жителей при газификации?

- Да, зачастую газопровод до забора приходилось «тянуть» на большое расстояние, что увеличивало затраты на подключение. Сложный рельеф местности или пересечение с автомобильными дорогами, а также при необходимости установка шкафного регуляторного пункта требовало дополнительных затрат. К этому необходимо прибавить разработку исходно-разрешительной документации, проектно-сметные работы, ведение строительного контроля, врезку и непосредственно пуск газа. Все это отдельные стадии газификации.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Теперь все это бесплатно выполнит газораспределительная организация и гражданину думать об этом не нужно.

Расскажите, как жителям попасть в эту программу догазификации?

- Повторю ранее сказанное, догазификация осуществляется в границах газифицированных населенных пунктов, т.е. там, где уже есть газовые сети. Узнать, есть ли газовые сети в населенном пункте, а также сразу подать заявку на догазификацию можно на нашем сайте «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» или на портале Единого оператора газификации.

Подать заявку можно и непосредственно в наших подразделениях, расположенных в каждом районе области и города Волгограда.

Также заявки принимают и через сайт/мобильное приложение Госуслуги или в МФЦ.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Для удобства жителей в каждом районе области работают наши мобильные пункты по приему заявок.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Какие документы нужно для этого собрать?

- Кстати, пакет документов совсем небольшой! К заявке необходимо приложить ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства (который подлежит газификации) и земельный участок, копии СНИЛС, ИНН, паспорта, расчет максимального часового расхода газа, если планируемый объем газопотребления составляет более 7 куб. м. в час.

Знаю, что есть какие-то особенности подключения СНТ?

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

- В рамках догазификации возможно бесплатное подведение газа, но только до границ СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах. В границах самого СНТ граждане должны за собственные средства выполнить строительство газораспределительной сети и внутренних сетей газопотребления (с привлечением специализированных строительных организаций).

Какова стоимость работ внутри участка и непосредственно в доме? Помимо этого, нужно же купить и газовое оборудование? Выполняет ли ваша компания такие услуги?

-Мы предлагаем жителям воспользоваться нашей удобной и комплексной услугой, которая включает не только строительство газопровода до участка, но и выполнение работы внутри его границ, а также поставку газового оборудование. Как говорится работа «под ключ»! Стоимость наших услуг регулируется государством.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Так, средняя стоимость работ в границах земельного участка: от 70 000 руб. до 100 000 руб. (с приобретением газового оборудования), от 30 000 руб. до 50 000 руб. (без приобретения газового оборудования). Стоимость зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, поскольку дома и участки у жителей отличаются.

Вместе с тем необходимо сказать, что жители вправе обратиться в любую иную специализированную организацию для выполнения работ внутри участка.

Мне известно о льготах для определённых граждан, расскажите об этом?

-Да, по инициативе губернатора региона Андрея Ивановича Бочарова размер компенсации ряду категорий граждан на подключение газа с 1 января 2022 года увеличен с 17,7 тыс. до 50 тыс. рублей. Конечно, это существенная поддержка для граждан. Эти средства могут быть направлены на компенсацию затрат, связанных с газификацией внутри участка.

Насколько активно жители Волгоградской области подают заявки, каковы промежуточные итоги догазификации и каковы планы на этот 2022 год?

- По итогам прошлого года мы перевыполнили план по догазификации, построив сети до границ более 2,1 тыс. домовладений, изначально же планировалось подвести газ к 1,9 тыс. домов.

Для сравнения, в предыдущие годы такой объем строительства выполнялся за целый год, сейчас же это было реализовано менее чем за полгода.

В актуальном плане-графике – свыше 10 тыс. домовладений.

Как была сформирована эта цифра в 10 тыс. домовладений?

-Это была масштабная совместная работа с региональной и муниципальной властью. Мы понимали важность этого вопроса - донести до всех жителей региона информацию, что теперь они могут без дополнительных затрат газифицировать свой дом. Мы собирали людей для проведения разъяснительной работы о догазификации в домах культуры и районных администрациях, осуществляли подомовые обходы.

В региональной прессе размещались статьи и сюжеты, информирующие о стартовавшей в регионе программе по сбору предварительных заявок. В результате этих мероприятий было собрано более 10 тыс. предварительных заявок (намерений) на догазификацию.

Мы говорим с вами о газифицированных населенных пунктах, а какие планы в отношении сел и хуторов, где еще нет газа?

- В регионе реализуется пятилетняя Программа развития газоснабжения и газификации, в рамках которой продолжается активная работа по проектированию межпоселковых газопроводов. В этом году в рамках Программы запланировано начало строительства 16 межпоселковых газопроводов. По итогам этой программы к 2026 году будут газифицированы еще 57 населенных пунктов Волгоградской области

Напоследок, что вы скажите жителям, которые еще не пользуются газом?

- Мы призываем граждан быть более активными и подавать заявки на догазификацию! Ведь голубое топливо - это не только чистота и уют в доме, но и существенная экономия семейного бюджета по сравнению с отоплением дровами или электричеством.