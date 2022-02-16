Концессии предлагают абонентам эффективный способ для погашения задолженности

В случае, если у потребителя образовалась задолженность по оплате услуг отопления, водоснабжения и водоотведения, в компаниях действует услуга реструктуризации долга.

Рассрочка позволяет закрыть задолженность за отопление, холодное и горячее водоснабжение в индивидуальном порядке. Оформляя договор на реструктуризацию абоненты получают возможность разбить сумму долга на несколько равных частей и выплачивать ее постепенно в комфортные сроки, а также избежать ограничения подачи ресурса, принудительного списания средств и ареста имущества судебными приставами.

Для того чтобы оформить договор рассрочки необходимо осуществить несколько простых шагов:

- Обратиться в Концессии водо- и теплоснабжения с заявлением на оформление реструктуризации.

Образец заявления и перечень необходимых документов можно найти по ссылке https://investvoda.ru/?page_id=12350 (Концессии водоснабжения), https://teplovolgograd.ru/?page_id=9550 (Концессии теплоснабжения). Направить заявление и документы необходимо по электронной почте info@investvoda.ru, info@teplovolgograd.ru или принести лично в офис Концессий по ул. Пахоменко, 47а.

- Оплатить первый взнос в размере 30% от суммы общей задолженности.

- Дождаться согласования и оформления договора специалистами Концессий, подписать необходимые документы.

Реструктуризация оформляется на срок до 6 месяцев при сумме долга от 10 тыс. руб. Для каждого абонента составляется удобный график выплат, согласно которому абоненту нужно будет оплачивать долг за воду или отопление равными суммами.

Напомним, что за долги по ЖКХ неплательщикам могут грозить ограничение выезда заграницу, арест на транспортное средство, изъятие движимого и недвижимого имущества, блокировка банковских карт, а также принудительное снятие денежных средств с банковских карт или счета в качестве погашения долга. Не доводите до крайних мер!

Специалисты Концессий водо- и теплоснабжения готовы помочь решить вашу проблему с задолженностью! Задать интересующие вопросы можно по телефону 99-67-96 доб. 3824, 3700, по электронной почте info@investvoda.ru и info@teplovolgograd.ru или прийти лично в офис по ул. Пархоменко, 47а (прием ведется строго по предварительной записи, записаться можно по телефону 8-961-690-51-95 или по электронной почте priem@investvoda.ru, priem@teplovolgograd.ru).

Рассрочка предоставляется ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

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