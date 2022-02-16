Дворцам культуры в сельской местности разрешат не платить налог на прибыль

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Речь идет о домах и дворцах культуры, учредителями которых выступают муниципалитеты. Если закон будет принят, то получить льготу по оплате налога смогут порядка 40 тысяч ДК на территории России.

Необходимость такой законодательной инициативы, как и поддержки учреждений культуры в целом, назрела уже давно. ДК играют важную роль для жителей сельских населенных пунктов, при этом, финансовые возможности Дворцов культуры ограничены скромными статьями бюджетов муниципальных образований. Именно поэтому для таких учреждений вдвойне важно внимание и поддержка на федеральном уровне.

Сегодня в России развернут масштабный национальный проект «Культура», который действует до 2024 года. В его рамках учреждения культуры получили дополнительное финансирование и возможность существенно улучшить материально - техническую базу, обновить оборудование и реализовать новые интересные творческие проекты.

- Дома культуры для отдаленных территорий - не просто места для массовых мероприятий и торжеств. Здесь разные поколения сельчан имеют возможность развиваться и творчески, и духовно, - говорит Элина Рачёва, руководитель народного ансамбля «Черемшина» в городе Николаевске Волгоградской области. – Наш Николаевский дом культуры в последние несколько лет претерпел масштабные изменения. Впервые появилось световое, звукоусилительное оборудование, новый цифровой пульт.

Со своей стороны, экспертный совет «Единой России» не оставил без внимания и другую сторону деятельности ДК – обязанность по уплате налога на прибыль. В качестве меры поддержки на рассмотрение Госдумы был вынесен законопроект, согласно которому к деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений могла бы применяться нулевая ставка налогообложения. Кабинету Министров предстоит определить перечень таких учреждений.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку Олега Савченко, данная законодательная инициатива станет дополнительным финансовым подспорьем сельским ДК.

- Мы должны уйти от атавизма, когда дворцы и дома культуры в сельской местности участвуют в программах по реконструкции, по возобновлению, по восстановлению и при этом еще платят налоги на прибыль. Логично, что законопроект предусматривает ограничения, например, по числу жителей населенного пункта, к которому относится учреждение культуры. Но совершенно точно можно сказать, что законодательная инициатива охватит районные и поселковые ДК. И пусть это может быть не такая значительная, но все равно заметная помощь, связанная с обеспечением финансирования таких домов культуры, - подчеркнул парламентарий.

Как отмечают эксперты, в случае одобрения законопроекта, сэкономленные на уплате налога средства, сельские культурные центры смогут использовать на обновление фондов, костюмов, материально-технической базы, а также на привлечение на работу молодых специалистов.