Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 февраля: заболеваемость снизилась, смертность выросла

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 17 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области сохраняется очень высокая заболеваемость коронавирусом, при этом в течение трех дней она постепенно снижается. 17 февраля COVID-19 диагностировали у 1603 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Днем ранее было больше на 111 новых случаев или на 6,5%. С уменьшением прироста заразившихся в регионе выросла смертность от ковида. За последние сутки скончались 17 человек, в последний раз такие цифры были в конце января. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В Волгоградской области за всю пандемию ковид, по официальным данным, подхватили 169 600 жителей. Скончались почти за 2 года распространения вируса 6 190 пациентов. В среднем коронавирус становится смертельным для каждого 27 заболевшего.

Пациентами инфекционных госпиталей за последние сутки стали 320 пациентов с коронавирусом. Выздоровели от опасной болезни накануне 598 волгоградцев – такого высокого числа победивших ковид за сутки человек в феврале еще не было. Всего от COVID-19 в регионе вылечились 131 839 жителей.