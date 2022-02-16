«Со стен алтаря истекает не только миро, но и кровь»: в храме под Волгоградом замироточили иконы

В храме замироточили иконы. Фото: Калачевская епархия.

Верующие тянутся в храм Святителя Николая Чудотворца в станице Распопинской: среди православных Волгоградской области и других регионов быстро разлетелась новость о том, что иконы в этом храме замироточили. В соцсетях в группе «Единение» появилось видео с сообщением от настоятеля храма иеромонаха Луки.

«У нас в Волгоградской области, Клетский район, станица Распопинская в храме Святителя Николая мироточат Все Иконы, Крест, Стены в Алтаре! А вчера на Вечерней Службе замироточили Иконы на улице Покрова Божией Матери, Святителя Николая и Святой Троицы! На днях со стен Алтаря начало истекать не только Миро, но Кровь!».

На кадрах действительно видно явление, которое православные считают настоящим чудом. При мироточении выделяется вещество - миро.

«Она прям льется… капает», - говорит автор ролика.

Мироточение началось давно, но об этом пока особо не разглашаются – пока нет результатов экспертизы. Специалисты взяли жидкость на пробу и сейчас изучают ее. Но прихожане этого храма активно обсуждают уникальное событие.

- Да, иконы мироточат! – рассказали «КП-Волгоград» сразу несколько прихожан храма вятителя Николая Чудотворца.

Верующие гадают, к чему мироточат иконы. Сам иеромонах Лука прокомментировал, что все, что от Бога – к добру. Мы живем в непростое время, когда вокруг много негативной информации. Подобные события, по мнению батюшки, должны напоминать людям о необходимости духовного развития.

- Господь дает нам знаки, чтобы мы посмотрели в корень своей жизни, нашли подход ко спасению, всех любили и прощали. Он сохраняет веру в людях, - лаконично прокомментировал настоятель храма Святителя Николая Чудотворца Лука.