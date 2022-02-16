Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 февраля: омикрон отступает, число новых заболевших резко снизилось

Очень многие уже переболели, поэтому число новых заболевших резко падает. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Еще вчера новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области было более двух тысяч, но за последние сутки ситуация заметно улучшилась. Цифры на 16 февраля говорят о том, что вирус отступает. Видимо, им переболело уже большинство жителей региона, и новых случаев заражения стало гораздо меньше. Но больных ковидом еще пока много, за последние сутки 1714 человек получили положительные результаты ПЦР-теста. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 февраля 2022 года.

Немалая часть людей попадает с коронавирусом в больницы. Чаще всего это дети, беременные и пациенты из группа риска: в возрасте, с хроническими заболеваниями. За последние сутки врачи приняли решение о госпитализации 302 человек. Пока мест в больницах хватает для всех, при необходимости власти готовы в короткое время разворачивать на базе больниц инфекционные госпитали.

Достигнув пика в 2222 случая, заболеваемость в Волгоградской области начала снижаться.

573 человека за последние сутки выписались по выздоровлению и закрыли больничные листы. Как правило, новый штамм вируса не поражает легкие, поэтому на выздоровление уходит немного времени, люди сразу приступают к работе. К сожалению, не всем удается победить вирус. За сутки еще 14 человек попали в список погибших от коронавируса. В нем на сегодняшний день уже 6173 волгоградца.

Жители региона продолжают жаловаться на очереди в больницах. Однако общественники из ОНФ и волонтеры-медики обошли все амбулаторные учреждения и убедились, что помощь оказывают всем заболевшим, хотя у врачей, действительно, пиковые нагрузки. Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин предложил, чтобы врачи платных клиник тоже принимали пациентов с коронавирусом и ездили на вызовы к заболевшим, причем делать это нужно по полису ОМС, а не за деньги пациента.