Обновленный SKODA KODIAQ

Фото: ГК "ВОЛГА-РАСТ"

Официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» проведет видеопрезентацию Обновленного ŠKODA KODIAQ. С 21 по 25 февраля в 12:00 на официальных онлайн-ресурсах компании будут публиковаться видео, раскрывающие разные аспекты модели.

В период с 21 по 25 февраля на официальных онлайн-ресурсах компании будет опубликован уникальный видеоконтент, рассказывающий об обновленном дизайне, превосходных характеристиках, внедорожных качествах, практичности и безопасности, высокотехнологичных ассистентах помощи водителю, умных функциональных решениях Simply Clever, специальных версиях Sportline и Laurin&Klement, а также о других важных изменениях, которые делают ŠKODA KODIAQ идеальным современным семейным автомобилем.

Благодаря такому формату все те, кто заинтересовался новинкой, смогут принять участие в видеопрезентации и узнать больше об автомобиле, где бы они ни находились. С подробным расписанием публикации видеоконтента можно ознакомиться на сайте.

Чтобы принять участие и получать уведомления о начале видеопрезентации, необходимо заполнить форму регистрации.

Записаться на тест-драйв, а также сделать предзаказ на Обновленный ŠKODA KODIAQ можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г.Волгоград, ул.К.Либкнехта,19а, по тел.:(8442)55-14-14 или на сайте.

Присоединяйтесь, будет интересно!

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