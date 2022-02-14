Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 февраля: за сутки заразились 2222 человека

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 14 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области растет, с каждым днем фиксируются антирекорды по новым случаям ковида. 14 февраля COVID-19 диагностировали у 2222 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Суточный прирост заразившихся более чем в 2 тысячи волгоградцев держится уже третий день. За 2 недели февраля COVID-19 выявили почти у 23 тысяч жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За всю пандемию вирус подхватили 164 252 жителей Волгоградской области. Оказался смертельным ковид для 6147 человек. 14 февраля жертвами коронавируса стали 11 волгоградцев.

Госпитализировали за последние сутки в инфекционные госпитали 273 пациентов с COVID-19. На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров заявил, что в регионе растет число больных с тяжелой и очень тяжелой формой болезни. Вылечились 14 февраля от ковида 402 волгоградца. За всю пандемию побороли опасный вирус 130 150 жителей Волгоградской области.