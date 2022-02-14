«Могло рвануть в любую минуту, пришлось ломать пол в квартире сверху»: пожарный рассказал, как 10 лет назад в Волгограде тушили «Белладжио»

14 февраля 2012 года в кафе Беллджио произошел взрыв: 25 посетителей получили серьезные ожоги. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Десять лет назад, 14 февраля, в центре Волгограда в популярном ресторанчике «Белладжио», где десятки влюбленных отмечали День святого Валентина, взорвались газовые баллоны. Сильнейшие ожоги получили 25 человек. В тот злополучный вечер люди оказались в настоящем аду: спасаясь от огня они выбивали окна, пока на них горела одежда. Даже спустя десять лет спасатели, тушившие тогда ресторан, помнят все в подробностях. Начальник караула пожарно-спасательной части №3 первого спасательного отряда Сергей Колесников рассказал «КП-Волгоград» о той ночи.

ЛОМАЛИ ДВЕРИ И ПЕРЕКРЫТИЯ КВАРТИР

В тот вечер молодые признавались друг другу в любви и не знали, какой ужас их ждет. По стечению обстоятельств ранее в кафе, которое находилось на первом этаже жилого дома, отключили отопление, и владелец поставил для обогрева газовые баллоны. Тепло вернули, а оборудование не убрали. И хотя в помещении 14 февраля 2012 года пахло газом, на это не обратили внимание. В 21.30 случилось страшное: начался пожар. Десятки посетителей рванули к выходу. Из-за дыма было трудно разобраться, куда бежать. Били окна, прыгали на улицу. Очевидцы сразу же вызвали врачей и спасателей.

- Когда мы приехали, пострадавших уже госпитализировали в больницу. Внутри заведения никого не было. Послышались взрывы. Мы оценили обстановку: из трех окон вырывалось пламя. Здание 50-х годов постройки, перекрытия внутри деревянные, а стены пустотные, - вспоминает сотрудник волгоградского МЧС Сергей Колесников.

Нависла угроза сильного взрыва, поэтому у спасателей не было права на ошибку. Экстренно вывели жильцов, которые не успели выбежать, и разработали план – тушить огонь с улицы и из квартир, которые находились над рестораном.

- Огонь распространился моментально. Охватил порядка 500 квадратов. Мы бросились в одну из квартир, выломали двери. В комнате, из которой предстояло тушить пожар, было много мебели. Ушло время, чтобы расчистить место и перерубить перекрытия. Работали очень быстро, потому что счет шел на минуты, - продолжает спасатель.

Местами пол в квартире, он же потолок «Белладжио», перегорел насквозь – вот такое бушевало пламя. Плюс дым, он был повсюду, особенно на втором этаже, где работали пожарные.

- Помню, в ту ночь было очень морозно – вода замерзала моментально. И сугробы были по пояс. Нам пришлось расчищать от снега люк, под которым находился пожарный гидрант, - говорит Сергей Колесников.

К первому водоисточнику подключились сразу, он находился близко к заведению. Техника прибывала, задействовали второй, но он из-за снега, который, увы, не расчистили дорожные службы, оказался завален. На это ушли драгоценные минуты.

- Огонь тушили до самого утра. Мы тогда еще не знали, сколько пострадавших. Мой отец в ту ночь работал в больнице №25. Потом рассказывал, что скорые приезжали и приезжали – везли людей в ожоговое отделение, - вспоминает Сергей Колесников.

ЛЮДИ УЧИЛИСЬ ЗАНОВО ЖИТЬ

25 человек получили страшные ожоги в ту ночь. За их жизни и здоровье боролись не только волгоградские медики, но и московские, и зарубежные специалисты. Сильно пострадала молоденькая официантка кафе Анастасия Тучкова. У девушки было 45% ожогов тела. На долю волгоградки выпало немало испытаний: ей делали множество операций по пересадке кожи, она восстанавливалась психологически. Но потом встретила свою любовь. «Я не знал тебя до взрыва, я знаю тебя сейчас и люблю такой», - сказал возлюбленный, и в 2014 году парочка поженилась, у них родился сын.

Сложилась жизнь у пары Анастасии и Максима Тумановых – они пострадали больше всех и чудом выжили. Но беда только укрепила их отношения.

ОФИЦИАЛЬНО

В марте 2014 года Центральный райсуд Волгограда дал 2 года тюрьмы ресторатору Андрею Кашкадаеву, которого признали виновным по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Он уже давно отбыл наказание и вышел на свободу.

Официально пострадали 39 человек: 25 получили телесные повреждения, остальные – это владельцы квартир, заявившие о материальном ущербе. Пока шло следствие, ресторатор выплатил им 34 млн рублей, однако ущерб оказался куда больше – истцы требовали еще почти 28 млн.

Отметим, что Кашкадаев вину свою в суде не признал. Более того, из-за истечения срока давности ему удалось избежать наказания по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). А ведь в 2010 года, то есть за пару лет до ЧП, кафе закрывали на месяц как раз из-за таких нарушений.

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