Пришло время поговорить о любви!

День, когда влюблённые признаются друг другу в чувствах, делают приятные комплименты.

А можно и просто близким и любимым людям напомнить о том, как они дороги для вас!

Традиционно на День Святого Валентина принято дарить цветы, мягкие игрушки и конфеты. Кто-то делает подарки своими руками, а кто-то покупает готовый. Подарки обычно символизируют связь влюбленных и греют их отношения.

Распространенными подарками на День всех влюбленных также считается романтический ужин или свидание в необычном месте. Так влюбленные получат массу теплых эмоций.

А хотите, чтобы эмоции от приготовленного сюрприза оставили много впечатлений и остались в памяти надолго?

Со сладкой коллекцией от «Конфеток-Бараночек» Вы попадёте в самое сердце!

· Торт Медовый с сырным кремом. Это пряные медовые коржи, чиз-крем с гонажем, вишнёвый конфитюр, украшение из безе, печенья и глазури.

· Пирожное бисквитное "Валентинка" – новинка в нашей линейке. Нежный, муссовый десерт в тематической форме.

· Крошковое пирожное со сливочным кремом в шоколадной глазури – классика, пирожное «Картошка».

· Песочное имбирное печенье с пряностями, покрытое сахарной глазурью

День святого Валентина – приятный повод показать, как мы дорожим любимыми!

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