ВТБ: новое повышение ключевой ставки «добавит» рынку депозитов минимум 100 млрд рублей

Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, комментируя решение регулятора в пятницу.

Как и ожидалось, ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п. – до 9,5%. Действия регулятора направлены на охлаждение темпа роста цен и возврат инфляции к таргету в 4,0%. В то же время, повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему росту ставок на розничном рынке сберегательных продуктов. Если сейчас средняя ставка по ТОП-10 банков находится на уровне 8,0%, то в ближайшие несколько месяцев мы можем увидеть ее рост до 8,5-8,7%.

Отдельные предложения банков в виде двузначных ставок возможны, но будут, скорее, распространяться на короткие и средние сроки размещения. Например, ВТБ сегодня уже повысил ставки по ряду депозитов, и доходность для розничных клиентов может достигать 10% (с учетом опции «Сбережения») на сроки до 370 дней.

Рост ставок по депозитам уже не будет таким резким, как в прошлом году. Мы полагаем, что уровень ключевой ставки в 2022 г. не превысит 11%, и регулятор справится с инфляцией.

В этой связи проводимая ЦБ денежно-кредитная политика будет максимально стимулировать население именно к сберегательной модели поведения, поэтому тренд на рост срочных рублевых пассивов будет только усиливаться. По нашим предварительным оценкам, новое повышение ключевой станет триггером дополнительного прироста рынка в этом году минимум на 100 млрд рублей. Классические депозиты укрепят свой статус драйвера роста портфеля привлеченных средств в целом, который, по нашим прогнозам, может вырасти в пределах 10% по банковской системе России.

Доходность валютных вкладов в 2022 году останется на минимальном уровне, поэтому мы увидим продолжающуюся дедолларизацию накоплений населения. Клиенты фиксируют доходность по валютным остаткам – это было заметно даже по обмену валюты в январе, когда ее продажа со стороны населения в ВТБ заняла 57% в структуре конверсионных операций. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам.

Темп прироста рынка инвестиций в 2022 году останется на уровне 2021 года, при этом повышение ключевой ставки дополнительно окажет давление на консервативных инвесторов, которые могут рассматривать диверсификацию своих портфелей с применением классических сберегательных инструментов, доходность по которым стала достаточно привлекательной.

Сегодня мы видим, что вкладчики открывают и вклады, и накопительные счета, в основном ориентируясь на сроки от 6 до 12 месяцев. С начала 2022 года наш портфель рублевых вкладов уже показал прирост на 7,5%, и мы ожидаем продолжения роста.

Отрадно, что поведение большинства клиентов в нынешней ситуации остается рациональным и финансово грамотным. Они все чаще комбинируют несколько сберегательных инструментов. Например, открывают вклад на 1,5 года, среднесрочные сбережения накапливают на накопительном счете с высокой ставкой, а временно свободные деньги размещают в сберегательный инструмент с возможностью снимать средства в любое время без потери дохода.

В целом, такая модель является очень эффективной с точки зрения сочетания ликвидности и доходности, и в текущих условиях можно рекомендовать использовать различные комбинации сберегательных продуктов как наиболее оптимальное решение для управления своими накоплениями.