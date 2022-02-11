Сберечь и приумножать: «Ростелеком» стал партнером областного фестиваля «Эко-проект» в Волгоградской области

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Мероприятие, организованное детским технопарком «Кванториум Политех», проходило в офлайн- и в онлайн-формате, поэтому принять участие могли все интересующиеся экологией школьники.

Представители «Ростелекома» организовали для ребят квест с целью протестировать знания возможных угроз в сети, а также показать свое умение и скорость решения возникающих в связи с этим проблем. В рамках встречи эксперт «Ростелекома» Татьяна Фокина рассказала ребятам о трендах развития мирового интернета, цифровых технологий для создания комфортной и безопасной городской среды и других умных решений, стоящих на службе современного общества.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

«Перспектива развития экологии человечества широко обсуждается в последние годы на различных площадках. Сегодняшним школьникам, а в будущем активным членам общества, важно разбираться в вопросах ресурсосбережения, экологии окружающей среды и человека, цифровой безопасности. Эти темы тесно связаны с технологическими направлениями развития “Ростелекома”. Мы поддерживаем стремление школьников к понимаю процессов, происходящих вокруг, и считаем своим долгом рассказывать детям, в частности, о правилах безопасного поведения в сети, которые необходимы для каждого человека в цифровую эпоху», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В программе фестиваля состоялись интерактивные лекции и уроки, просмотр научно-популярных тематических фильмов, квиз «Наука на защите природы», челлендж «Как уменьшить свой экологический след», конкурс-эссе естественно-научной направленности. Организаторы по окончанию фестиваля выявили лучших участников в нескольких номинациях и наградили призами от национального цифрового провайдера.

«Мы разделяем беспокойство о будущем человечества и хотим внести свой вклад в дело популяризации экологичной жизнедеятельности человека. Мы хотим сформировать у школьников осознание важности проблем экологии. Как всегда, большой вклад в просвещение кванторианцев вносит “Ростелеком” — наш постоянный партнер. Темы, с которыми выступают специалисты компании, важны и для понимания глобальных процессов, и для практического применения каждым слушателем», — рассказала Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».

«Ростелеком» принимает участие в мероприятиях детского Волгоградского технопарка «Кванториум-Политех» с момента его образования в 2018 году. Кванторианцы находятся под постоянной опекой наставников «Ростелекома». Специалисты компании организовывают квесты на тему безопасности в интернете, проводят интерактивные лекции, открытые уроки и мастер-классы.

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