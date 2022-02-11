ВТБ повышает доходность по депозитам до 10% годовых

Рост составит до 1,5 п.п., а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 10% годовых с учетом опции «Сбережения».

Базовая ставка по краткосрочному промо вкладу «Новое время» повышается до 8% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов – предложение актуально при открытии депозита в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания. При размещении средств в офисах ставка будет составлять 7,8% годовых. Срок вклада «Новое время» составляет 181 день, при этом дополнительные взносы, расходные операции, не предусмотрены.

По депозиту «Надежная основа» доходность увеличена до 8,5% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент откроет его через ВТБ Онлайн или устройство самообслуживания. При размещении средств в отделении банка ставка составит 8,3% годовых. Срок вклада «Надежная основа» составляет 370 дней, при этом дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены.

Вклад «Выгодное начало», предназначенный для новых клиентов ВТБ, позволит получить доходность до 9% годовых с учетом капитализации процентов при дистанционном оформлении продукта. В случае размещения средств в отделении банка ставка составит до 8,7%. Срок вклада «Выгодное начало» составляет 370 дней при этом снятие и пополнение депозита не предусмотрены. Минимальная сумма для размещения – 1 тыс. рублей.

При подключении к Мультикарте опции «Сбережения» доходность по всем вкладам повышается на 1 п.п. – таким образом, клиенты могут разместить средства на депозите с доходностью до 10% годовых.

«ВТБ принял решение повысить доходность по своим сберегательным продуктам до 10% годовых, не дожидаясь сегодняшнего решения регулятора по ключевой ставке. Таких выгодных условий на рынке не было уже семь лет, и наши клиенты смогут воспользоваться ими в числе первых. Это поддержит тренд на рост популярности рублевых вкладов, для которых 2022 год может стать одним из самых успешных. В целом рост портфеля привлеченных средств в этом году мы прогнозируем в пределах 10%, и его основным драйвером как раз станут рублевые сбережения, вытесняющие накопления в валюте. При этом мы рекомендуем клиентам не откладывать планы по размещению своих средств в банках, т.к. раунд повышения ставки регулятором в ближайшее время может смениться ее снижением – а значит, начнет падать и доходность по вкладам», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

Одновременно ВТБ повышает до 9% максимальную доходность по вкладу для состоятельных клиентов «Ценность достижений». Депозит открывается на новые для банка средства. Его можно разместить в отделениях ВТБ на срок 370 дней. Минимальная сумма составляет 2,5 млн рублей. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия, при этом клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка деньгами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка.

«В прошлом году ВТБ изменил стратегию обслуживания состоятельных клиентов, объединив сегменты Private Banking и «Привилегия». В ноябре мы запустили вклад «Ценность достижений», а сейчас с учетом повышения ключевой ставки ЦБ улучшаем доходность по этому продукту. Основное преимущество данного вклада заключается в возможности управлять своим капиталом, снимая и пополняя денежные средства. Классические сбережения пользуются большим спросом на фоне роста ставок и высокой волатильности на инвестиционных рынках, становясь дополнительным выгодным инструментом финансовых вложений для наших клиентов», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер.