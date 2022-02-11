Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 5:50

«ЕвроХим» повышает качество управления

Руководители структурных подразделений «ЕвроХим-ВолгаКалия» проходят обучение по программе развития управленческих компетенций
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

Высокое качество корпоративного управления лежит в основе устойчивого развития компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Поэтому тренинги, мастер-классы, обучающие семинары для руководителей и сотрудников предприятий компании входят в число мероприятий, обязательных для производственной жизни «ЕвроХима».

В одном из таких тренингов, организованных Дивизионом Горнорудный, пройдут обучение 242 руководителя из восьми предприятий компании, в том числе и 66 руководителей «ЕвроХим-ВолгаКалия». Чтобы обеспечить соблюдение антиковидных мер, занятия проходят группами и только при наличии отрицательного теста.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

В процессе обучения «Управлению исполнением и мотивацией сотрудников» опытные бизнес-тренеры познакомили участников с последними наработками в сфере управления, помогли получить новые навыки взаимодействия и диалога с подчиненными, научиться определять уровень подготовки и мотивации сотрудников, улучшить методы делегирования и контроля.

Во время бизнес-симуляции команды выполняли практические задания по разработке нестандартных способов решения проблем, созданию бизнес-моделей, применению неординарных подходов и получению навыков командной работы.

Творческая работа в неформальной обстановке и глубокая вовлеченность всех участников в учебный процесс помогли руководителям генерировать интересные идеи, которые могут быть приняты на предприятиях, наладить новые схемы конструктивных коммуникаций, получить новые знания и стимул для дальнейшего развития.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

Обучение руководителей по программе развития управленческих компетенций будет проходить на протяжении года. Использование новых знаний и навыков в сфере менеджмента на «ЕвроХим-ВолгаКалии» позитивно скажется на уровне корпоративной культуры, позволит повысить самостоятельность и инициативность сотрудников, которые реализуют большой инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства первого в Волгоградской области современного горно-обогатительного предприятия.

БИЗНЕС-ПРЕСС