Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 февраля: почти 2,2 тысячи заболевших за сутки

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 13 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Бурный рост заболеваемости коронавиурусом в Волгоградской области не останавливается, в воскресенье вирус подхватили почти 2200 жителей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, 13 февраля COVID-19 подхватили 2 187 человек – это на 141 случай или на 6,9% больше, чем днем ранее. За всю пандемию ковидом заболели 162 030 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 февраля 2022 года.

В России в течение двух последний дней ежесуточный прирост заболевших составлял более 200 тысяч случаев. 13 февраля в стране заразились 197 949 человек. Скончались за сутки 706 россиян. В Волгоградской области в воскресенье жертвами вируса стали 14 пациентов – в регионе смертность растет последние 3 дня. В пятницу было 11 смертей, накануне – 12 летальных исходов. За всю пандемию от коронавируса скончались 6136 волгоградцев.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В Волгоградской области готовятся к увеличению числа госпитализаций в ковидные стационары. Пока же ситуация стабильная, с 7 по 11 февраля в инфекционках оказывались свыше 300 пациентов в день. За последние сутки госпитализировали 286 волгоградцев.

Выздоровели за сутки 426 жителя Волгоградской области. Всего за время пандемии вылечились от опасной болезни 129 748 пациентов.