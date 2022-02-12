Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 февраля: число заболевших перевалило за 2 тысячи

Заболевших все больше с каждым днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом за последние сутки в Волгоградской области перевалило за 2 тысячи человек и превысило прогнозы облздрава по штамму «омикрон». Это абсолютный рекорд, который еще может быть побит и не раз. Положительный результат теста на COVID-19 накануне получили 2046 человек, каждый четвертый из них - ребенок. Число заразившихся волгоградцев за время пандемии приблизилось к 160 тысячам человек. На вакцинацию уже давно нет очередей, при этом коллективный иммунитет снизился до 59,4%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 февраля 2022 года.

Инфографика. Яндекс.

В Волгограде и Волжском больше всего ковидных пациентов. Осложняет ситуацию и эпидемия ОРВИ. На больничном по коронавирусу сидят более 23 тысяч человек. За сутки в ковидные госпитали попали 386 человек, у которых заболевание дало серьезные осложнения. При этом выписка чуть подросла. Закрыли больничные листы за минувшие сутки 537 человек, всего выздоровели за почти два года ковидной эпопеи более 129 тысяч волгоградцев. Подтвердили за последние сутки и 12 смертей от ковида и его последствий. Всего в скорбном списке уже 6122 волгоградца.

В целом по стране такая же тенденция: растет выписка переболевших, становится меньше госпитализаций и смертей. «Омикрон» хоть и быстро распространяется, переносится легче. На 12 февраля в России 203,7 тысячи новых случаев коронавируса, 112,6 тысячи выздоровевших и 729 смертей.

Тем временем, в регионе смягчили карантинные меры. Перчатки носить больше не нужно, снизили требования и к работодателям. Смотрите, какие ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Волгограде и области в феврале 2022.