Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 февраля: почти две тысячи заболевших за сутки

За сутки в больницу попали более 400 ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области на сегодня почти две тысячи заболевших коронавирусом. Тестами подтвердили диагноз у 1916 человек и это не предел, заболеваемость продолжает расти из-за омикрон-штамма. При этом регион лишь на 36-м месте в России по ежедневному приросту. Всего за время пандемии заразились COVID-19 более 157,7 тысячи волгоградцев и по этому показателю регион опустился на 19-е место в стране. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 февраля 2022 года.

Больше всего заболевших по-прежнему фиксируют в крупных городах региона – Волгограде и Волжском. На больничном по ковиду сейчас более 21,5 тысячи жителей региона. Выписка остается в разы меньше прироста заразившихся – лишь 481 человек закрыл больничные листы по выздоровлению за минувшие сутки. Всего одолели коронавирус более 128,7 тысячи человек.

Инфографика. Яндекс

В целом по России за сутки заболевших почти 204 тысячи. На 0,85% меньше, чем накануне госпитализаций. В Волгограде и области положили в больницы 405 ковид-пациентов, в стране – более 19 тысяч человек. Печальную статистику ковидных смертей пополнили еще 11 человек, всего же от осложнений скончались уже 6110 волгоградцев. При этом летальность в последнее время снизилась в 8 раз. В стране за сутки 722 летальных исхода, за время пандемии умерли более 338,8 тысячи человек.

Волгоградские медики продолжают фиксировать рекорды заболеваемости не только коронавирусом, но и ОРВИ, гриппом. Тем временем, в регионе смягчили карантинные меры. Перчатки носить больше не нужно, снизили требования и к работодателям. Смотрите, какие ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Волгограде и области.