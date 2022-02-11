Болеют девушки 15-20 лет: волгоградский профессор рассказала, как волчанка «ломает» иммунитет

Доктор Людмила Шилова рассказала об опасности волчанки.

Каких-то двадцать лет назад диагноз «волчанка» звучал как приговор. Но сегодня врачи успешно лечат это заболевание. В новом выпуске «Позовите профессора» заведующая кафедрой госпитальной терапии, доктор медицинских наук Людмила Шилова рассказала об основных симптомах и о том, почему чаще всего красная волчанка проявляется после отдыха на море?

- Пик заболеваемости - 15-25 лет. Чаще всего это молодые девочки. Лет 15-20 назад диагноз звучал как приговор, потому что летальный исход был неизбежен. Поражение почек, сердца нервной системы. Не было эффективных препаратов. Был очень большой процент летальности. Сегодня мы много знаем про эту болезнь, у нас появились очень эффективные препараты, которые позволяют нам добиться клинической ремиссии, стабилизировать состояние. И эти молодые девчонки после стабилизации состояния выходят замуж, рожают детей, - рассказывает доктор медицинских наук Людмила Шилова.

Волчанка (лат. Lupus — волк) – это хроническое заболевание аутоимунной природы.

- Аутоантитела образуется к различным антигенам. Антигены цепляются к антителам и в результате идет поражение. Массивное, лавинообразное поражение разных органов и тканей. Это могут быть антитела сердца, почек, легких, нервной системы. Самое грозное -поражение почек или волчаночный нефрит, - поясняет профессор.

Самый явный симптом красной волчанки – кожный синдром или «бабочка» на лице. Высыпания появляются в области носа и щек. Но сыпь может быть и по всему телу. Второй, довольно часто встречающийся симптом - суставной синдром (боль, отечность ограничение подвижности). Характерно массивное выпадение волос, похудение (на 10-14 кг за несколько месяцев).

- По статистике первые 5 лет основная причина смерти больных - поражение почек. Причина смерти у больных, которые живут 15-20 лет - раннее развитие сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов. Системная красная волчанка способствует более быстрому и раннему развитию атеросклероза. Основная наша задача - поставить диагноз как можно раньше, назначить правильное лечение. Здесь очень важно взаимопонимание между врачом и больным, потому что назначаются, в частности гормоны, которые вызывают увеличение веса. Напомню ещё раз, что болеют 15-20-летние девочки. Конечно, они пока не думают о перспективах тяжелой болезни. Они думают о том, чтобы не увеличился вес, чтобы не надо было менять наряд весной. Они начинают не принимать эти препараты, а это равносильно приговору. Мы получим обострение, ухудшение и часто неблагополучный исход. Поэтому взаимопонимание дает очень хороший результат. Если первые 2-3 года очень активно лечить эту болезнь, выполняя все рекомендации, мы получим хороший результат, - подчеркивает доктор медицинских наук Людмила Шилова.

Каковы же причины появления красной волчанки?

- Причина болезни, к сожалению, неизвестна. Однако пусковыми факторами часто являются длительные инсоляции (прим.авт: облучение солнечным светом). Еще раз задумайтесь, находясь несколько часов на пляже, а будет ли это вам на пользу? Потому что иногда после возвращения с морского отдыха как раз и начинается эта болезнь. Иногда дебют болезни провоцируется беременностью и родами. Но это просто факторы, пусковые провокаторы. На самом дел происходит поломка иммунной системы, вероятно генетически детерминированная. Проявится болезнь или не проявится зависит от многих факторов, которые мы не можем предугадать.

Профилактики как такой нет. По словам профессора, лучше минимизировать воздействие солнечных лучей, без надобности не пить препараты, исключить аллергены.

- Заболевание можно и нужно лечить! В должны вовремя обратиться к врачу, не заниматься самолечением. Не поможет. Нужно правильно поставить диагноз с помощью врача и назначить эффективную терапию, - резюмировала доктор медицинских наук Людмила Шилова.