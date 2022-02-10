Волгоградский бизнес выбирает: «Ростелеком» определил наиболее популярные сервисы в 2021 году

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Лидируют решения, которые обеспечивают качественные коммуникации. Для расчета эксперты компании использовали совокупные показатели, в том числе динамику спроса по сравнению с предыдущими периодами, а также фактическое количество клиентов, которые воспользовались сервисами за обозначенный период.

Первое место в рейтинге занимает «Мобильная связь для бизнеса» (MVNO). В прошлом году сотовую связь «Ростелекома» выбрали более 3600 новых абонентов-юридических лиц. Эта динамика на 45% выше по сравнению с 2020 годом и обусловлена тем, что «Ростелеком» активно развивает в регионе услуги мобильной связи в синергии цифровыми сервисами для бизнеса.

Сервис «Виртуальная АТС» на втором месте рейтинга. Он обеспечивает мониторинг и анализ звонков, помогает организовывать горячие линии с клиентами, создавать корпоративную сеть. Решение основано на облачных технологиях, поэтому не требует дополнительных вложений на приобретение и обслуживание оборудования. В прошлом году спрос на «Виртуальную АТС» вырос на 54%: его подключили почти 1300 организаций среднего и малого бизнеса.

«Мы наблюдаем, что в течение последних лет процесс цифровизации бизнеса ускорился. Пандемия скорректировала не только поведение простых людей, но и предпринимателей. Среди бизнес-компаний вырос спрос на телеком-услуги, а дистанционные варианты работы сотрудников повысили стремление к качеству коммуникации между ними. Бизнесу требуется более полные знания о потребителях, их предпочтениях и интересах, чтобы точечно продвигать свои товары и услуги. Для этих целей “Ростелеком” разработал множество цифровых, в том числе инновационных решений, и предлагает клиентоориентированные проекты для любого сегмента бизнеса», — рассказал Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

На третьем месте рейтинга востребованности услуг национального провайдера сервис «Видеонаблюдение» с ростом динамики спроса в 75%. Функционал сервиса направлен на обеспечение сохранности имущества компании, предотвращение нежелательных и критических ситуаций, а также позволяет удаленно контролировать бизнес-процессы и персонал.

«Мы трепетно относимся к качеству нашей работы, поэтому нам так важно контролировать рабочие процессы на всех этапах. Облачный сервис “Ростелекома” позволяет руководителю дистанционно, но оперативно, принимать решение по ситуациям, требующим его вмешательства. Передача данных идет через защищенный канал, связь осуществляется через облако, потому главное условие, где бы предприниматель не находился – наличие интернета», — отметил Василий Карпичев, руководитель IT - отдела маркетинга компании ООО «Вэлью».

На четвертом месте по популярности среди волгоградского бизнеса сервис «Интерактивное ТВ для бизнеса». Прирост новых абонентов составил 29%.

Завершает рейтинг «Wi-Fi для бизнеса», обеспечивающий беспроводной доступ в интернет для клиентов и сотрудников. Прирост составил 190%.

Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте или по телефону 8 800 200 3000.

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