В Волгоградской области социальным предпринимателям помогают развивать бизнес

Фото: Школа скорочтения IQ007

Основатель Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 Сергей Быковский – один из представителей социального предпринимательства, реализующих успешные идеи в Волгограде.

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 - это филиал огромной международной сети, в Волгограде работает с 2016 года. За это время в школе прошли обучение более 9500 человек, преподаватели провели более 7 тысяч бесплатных занятий. Причем учатся здесь не только дети, но и пенсионеры.

Фото: Школа скорочтения IQ007

Малышей с 4 лет здесь обучают ментальной арифметике, логике, скорочтению и грамотному письму, особое внимание уделяют развитию памяти и внимания, усидчивости и самостоятельности. Детей постарше учат лучше понимать и запоминать прочитанное, раскрывают творческие и лидерские способности. А еще в Школе IQ007 знают, как привить ребенку любовь к чтению, что в век информационных технологий бесценно. Родителям не обязательно тратить время на то чтобы отводить и забирать ребенка, занятия можно посещать онлайн и проходят они в интересной игровой форме. Занимаются в школе и выпускники 9-х и 11-х классов перед ОГЭ и ЕГЭ, и взрослые.

- Наша сфера – это социальное предпринимательство, - рассказывает руководитель проекта Екатерина Быковская. - Поэтому нам требуется привлечение дополнительного финансирования на обновление материально-технической базы.

Социальный бизнес помогает многим людям в Волгоградской области, поэтому его часто называют «добрым». К этой категории относятся развивающие центры и кружки, частные детсады, спортивные и медицинские организации, центры ухода за пожилыми людьми.

- Недавно мы получили грант в размере более 400 тысяч рублей - софинансирование на открытие нового направления бизнеса, - делится предприниматель. – Мы открыли еще одну школу в Волжском. Часть средств потратили на ремонт, часть на оснащение. Главное условие – три года отработать в Волгоградской области и сохранить штат.

Помогают «доброму» бизнесу получить господдержку, обеспечивают информационное, аналитическое и юридическое сопровождение, содействует в обучении, привлечении кадров и продвижении в Центре инноваций социальной сферы при центре «Мой бизнес».

- Много бумаг для получения статуса социального предпринимателя и получения гранта собирать не пришлось. Каждому, кто обращается за поддержкой в Центр инноваций социальной сферы, сотрудники помогают во всем, - рассказывает Екатерина Быковская.

На сегодняшний день в Волгоградской области зарегистрированы 87 социальных предприятий, и их количество постоянно растет. Статус «Социальное предприятие» дает предпринимателям право на получение государственной поддержки в рамках реализации на территории региона национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Претендовать могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются не только решением социальных проблем, но и трудоустройством социально незащищенных категорий населения, реализацией произведенных ими товаров, оказывают услуги для таких людей.

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