Достижения волонтеров «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены благодарностью Общероссийского народного фронта

Фото: Ирина СИМОНОВА

За активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к наиболее чувствительным проблемам страны и ее граждан и вклад в подготовку и проведение мероприятий Общероссийского народного фронта волонтерское движение «ЕвроХим-ВолгаКалия» в лице исполнительного директора Евгения Сахарова награждено благодарственным письмом.

Основной движущей силой волонтерского движения в Котельниковском районе, где «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит свое калийное предприятие, стала молодежь.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В числе важнейших для волонтеров тем – помощь нуждающимся и поддержка социально-незащищенных слоев населения. Активисты проводят благотворительные акции и спортивные марафоны, на которых собирают средства на помощь детям-сиротам; организуют праздники и помогают детским социальным учреждениям, как это было в преддверии Нового 2022 года, когда волонтеры устроили праздник для воспитанников социального центра в Котельниково, вручили детям спортивный инвентарь и подарки от коллектива «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Большое внимание инициативная группа молодежи уделяет помощи старшему поколению. Молодые котельниковцы опекают ветеранов, помогают Дому престарелых.

Кроме того, волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» в сотрудничестве с администрацией Котельниковского района и при содействии руководителя регионального исполкома ОНФ в Волгоградской области Ирины Шариповой организовали поставки в местные больницы средств защиты и дезинфекции, предоставленных по решению оперативного штаба «ЕвроХима».

Активная благотворительная деятельность котельниковских волонтеров отмечена дипломом Х Премии МИРа, вручаемой за реализацию важных общественных инициатив. За развитие культуры взаимопомощи, помощь людям и улучшение качества жизни активисты компании стали финалистами премии Мывместе, проводимой при поддержке Президента РФ.

За внедрение лучших социальных практик в российских регионах «ЕвроХим» получил награду «За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России». За добрые дела компанию Андрея Мельниченко в своем письме поблагодарил Президент России Владимир Путин.

Компания Андрея Мельниченко одной из первых в России приступила к осуществлению политики ESG (ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления). Обширный опыт «ЕвроХима» по осуществлению корпоративной ESG-программы силами молодых активистов-волонтёров получил высокую оценку на впервые проведённой международной конференции ООН «Женевские чтения». Участники конференции обсудили лучшие практики российских регионов по интеграции Целей устойчивого развития в местные социально значимые инициативы, и сочли волонтёрские программы «ЕвроХима» важным опытом, достойным внедрения и в других крупных промышленных компаниях.