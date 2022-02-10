Летальность от ковида в Волгоградской области снизилась в 8 раз

На больничном сейчас около 21,5 тысячи волгоградских ковид-пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области очень напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. За три недели ежедневный прирост ковид-пациентов вырос в 4,5 раза, при этом коэффициент распространения инфекции увеличился до 1,3. С приходом омикрон-штамма тяжелые формы заболевания наблюдают лишь у 0,5% пациентов, а летальность снизилась в 8 раз до 1%, сообщила на президиуме оперативного штаба по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.

- Доля «омикрона» в структуре заражений нарастает и начинает преобладать над «дельтой», - заявила Ольга Зубарева и отметила высокую заразность нового штамма коронавируса и его схожесть с ОРВИ.

При этом санитарных врачей беспокоят сочетанные инфекции – ковида и других респираторных вирусов. Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области тоже растет, эпидпорог превышен на 19%. В лаборатории подтвердили и 185 случаев гриппа, правда, в отличие от ковида, такие исследования проводят далеко не всем пациентам с высокой температурой. А вот ПЦР-тестов в Волгоградской области стали делать гораздо больше. На сегодня охват тестированием в регионе - 680 на 100 тысяч населения ежедневно. Это в 2,26 раза больше установленного в нашей стране норматива.

Омикрон-штамм COVID-19 вызвал значительный рост заболеваемости среди детей. Доля детсадовцев и школьников среди заболевших за последний месяц увеличилась с 15% до 26%. Однако и взрослые стали заражаться в 5,8 раза чаще. При этом львиная доля заболевших ковидом сейчас переносят его легко, 5% пациентов средней тяжести и на тяжелые формы коронавируса сейчас приходится лишь 0,5% заболевших.

Ольга Зубарева напомнила, что в последнее время главный санитарный врач России отменил изоляцию для контактных по ковиду, а также обязательное ПЦР-тестирование для тех, кто болел дольше 7 дней, плюс к этому больше не обязательно носить перчатки. Школьников теперь отправляют на карантин по COVID-19 не с одним заболевшим в классе, а когда по справке сидят дома более 20% детей. В итоге после заседания оперштаба в Волгоградской области из постановления 179 убрали несколько антиковидных мер.

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