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Здоровье10 февраля 2022 13:42

Волгоградцам с коронавирусом будут приходить смс о выходе врача на вызов

В облздраве заявили, что был доработан функционал автоматических уведомлений
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоградцы перед выездом на вызов врача будут получать смс

Волгоградцы перед выездом на вызов врача будут получать смс

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи поликлиник находятся на передовой войны с продолжающимся взрывным ростом заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области. С симптомами ковида и ОРВИ обращаются все новые и новые пациенты. Медикам приходится работать почти круглосуточно. Чтобы очереди к терапевтам были меньше, волгоградцев просят вызывать врачей на дом по номерам поликлиник и региональной службы «122». На заседании оперативного штаба председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал, что пациенты, лечащиеся на дому, будут получать смс-сообщения о выходе врача на вызов.

- В работу службы внедряются рекомендованные технические решения, доработан функционал автоматических смс-уведомлений пациентов о времени выхода медицинского работника на адрес, проведение телемедицинских консультаций, либо обзвона, - отметил Анатолий Себелев.

Дистанционно волгоградцы могут как открыть больничный, так и закрыть его, то же самое касается и справок для студентов. Работникам кол-центров и медикам разъяснили алгоритм действий. На сегодняшний день в Волгоградской области амбулаторно от ковида лечатся 33 тысячи пациентов, среди них 8 тысяч детей. Анатолий Себелев добавил, что время выздоровления от коронавируса на дому сократилось.

- Средние сроки лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях в текущей эпидволне сократилось на 30% и по сравнению с предыдущим подъемом заболеваемости составляет в среднем 10 дней, - сообщил глава регионального комитета здравоохранения.

В 21 ковидном госпитале на лечении находятся более 3,5 тысячи пациентов, из них 6,7% - это дети.

- По сравнению со штаммом «дельта» количество детей, заболевших «омикроном» и нуждающихся в госпитализации, увеличилось почти в 4 раза. Удельный вес пациентов, нуждающихся в реанимационном сопровождении, практически остается стабильным и составляет в среднем 9%. Из них 74% - это пожилые невакцинированные граждане, - подчеркнул Анатолий Себелев.

На заседании оперативного штаба председатель облздрава обратил внимание, что в Волгоградской области темпы вакцинации от коронавируса хоть и остаются выше, чем по стране, но за последние 2 недели они снизились. В целом же в регионе прививки от ковида сделали более 1,5 миллиона волгоградцев, первым компонентом вакцины были привиты 1262 ребенка. Ревакцинацию прошли 293 тысячи человек, в том числе 140 тысяч жителей старше 60-ти лет.

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