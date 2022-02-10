На амбулаторном лечении 80 тысяч пациентов: оперштаб в Волгограде обсуждает взрывной рост заболеваемости

Врачи поликлиник работают круглыми сутками, чтобы принять всех заболевших. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров в четверг, 10 февраля провел заседание Оперативного штаба по коронавирусу. Обсудить членам оперштаба было что: из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в регионе система здравоохранения региона едва справляется с потоком пациентов. К работе привлекли уже всех имеющихся специалистов даже другого профиля и студентов. Но количество заболевших только растет. Андрей Бочаров заявил, что врачи уже работают круглосуточно.

- Только вчера, за один день, в Волгоградской области выявлено порядка 1,8 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. И почти треть из них – 506 человек – это дети и подростки, - озвучил цифры волгоградский губернатор. По его словам, сейчас в регионе заболевших в 5,5 раза больше, чем в начале января.

Сидят в очередях с температурой волгоградцы не только с коронавирусом, но и с ОРВИ, и с гриппом. На сегодняшний на амбулаторном лечении у терапевтов 80 тысяч пациентов с сезонными вирусами и ковидом. 33 тысячи из них получили положительный результат анализа на COVID-19.

Чуть меньшими темпами, но растет и количество тех, кто болеет тяжело и кому нужна помощь в условиях стационаров. Сейчас там лечат более 3,6 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, в том числе 356 человек - в палатах интенсивной терапии и в реанимациях. 241 пациент больниц – дети.

По прогнозам специалистов, количество тяжелых пациентов начнет увеличиваться в ближайшие недели. Власти планируют разворачивать дополнительные койки. Остро стоит кадровый вопрос - кому-то надо лечить пациентов вновь открывшихся ковидариев. Кому-то надо заемнить ушедших на больничный врачей.

По итогам оперштаба Андрей Бочаров предложил продолжить краткосрочное обучение (на это отводится 36 часов) находящихся в резерве врачей различных специальностей, ординаторов и студентов-медиков старших курсов. Их обучат оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, учитывая особенности новых штаммов. Кроме этого, в лечении пациентов будут активнее задействовать телемедицинские технологии.

В будущем в регионе может появиться постоянно действующий центр телемедицины, диагностики и сопровождения, отвечающий многовекторным задачам.