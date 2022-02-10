Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 февраля: очередной антирекорд заболеваемости, губернатор проводит заседание оперштаба

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 10 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с COVID-19 в Волгоградской области в лучшую сторону не меняется. День за днем обновляются антирекорды заболеваемости, новый максимум по числу новых заразившихся зафиксировали 10 февраля. В регионе коронавирусом заболели 1778 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Из-за бушующей волны пандемии губернатор Андрей Бочаров в четверг проводит заседание оперативного штаба. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Антирекорд заболеваемости сегодня и по всей России, вирус подхватили 197 076 человек. Штамм «омикрон» доказывает свою сильнейшую заразность. Скончался в стране за сутки 701 пациент. В Волгоградской области 10 февраля от COVID-19 зафиксировали 13 летальных исходов. Всего жертвами пандемии стали уже 6099 волгоградцев. За все время распространения ковида подхватил его 155 881 житель региона.

За последние сутки госпитализировали в инфекционные госпитали с коронавирусом 364 волгоградцев. Выздоровели от опасной болезни накануне 526 пациентов. Всего вылечились от ковида 128 304 волгоградца.