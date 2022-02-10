Уволенная за чтение стихов Хармса учительница в юности ударила ножом знакомого

У учительницы оказались скелеты в шкафу - она была судима, после чего сменила имя. Фото: Соцсети.

У питерской учительницы Серафимы Сапрыкиной, оказавшейся в центре скандала из-за чтения стихов Хармса и Введенского, нашлись скелеты в шкафу. В волгоградском суде «КП-Волгоград» подтвердили, что Казимова имела судимость, после чего сменила фамилию на Сапрыкину. В 2007 году ей дали два года условно по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Она едва не зарезала знакомого.

- Согласно материалам дела, 29 октября 2007 года Казимова, отдыхая в компании друзей в одном из многоквартирных домов Краснооктябрьского района, сделала замечание знакомому С. по поводу его неправильного поведения. В ответ С. ударил её кулаком в лицо. За девушку вступился её друг Б. Между мужчинами завязалась драка. После чего Казимова, взяв со стола кухонный нож, дважды ударила им С., причинив тяжкий вред здоровью последнего, - сообщили в суде.

Тогда Казимова (ныне Сапрыкина) отрицала вину, но следователи сумели доказать ее вину. Ее приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на полгода.

Серафима Сапрыкина опубликовала в соцсетях справку об отсутствии судимости. Фото: соцсети героини публикации

Сама Серафима тут же поспешила оправдаться в соцсетях, написав пост.

«Знаете, это за границей добра и зла. Дураки разве сидят у нас в тех ведомствах? Фамилию значит можно сменить и все, ты несудим? Если бы это работало, то все бы так делали. Руки трясутся, но вот справка. Её не подделать, она с госуслуг. Что дальше? Я наркоманка?» - эмоционально высказалась Сапрыкина, прикрепив доказательства (прим.: орфография и пунктуация автора сохранены).

Добавим, что Сапрыкина родилась и выросла в Волгограде. Тогда ее звали Сима Чингизовна Казимова. В интервью учительница рассказывала, что у мамы это был второй брак, от первого есть еще одна дочь. После окончания школы она поступила на философский факультет кубанского университета. Училась хорошо, была получателем оксфордской стипендии еще под фамилией Казимова. Об этом говорят записи на сайте университета. Позже перебралась в Питер, где продолжила учебу и устроилась на работу в школу, предварительно полностью сменив ФИО на Серафиму Олеговну Сапрыкину. Справку об отсутствии судимости она получила в июле 2021 года через госуслуги уже с новыми данными, в том числе с новым отчеством.

Напомним, в феврале этого года бывшая учительница гимназии №168 опубликовала пост в соцсетях, где рассказала о причинах увольнения в конце 2021-го. Директор попросила написать по собственному после того, как Сапрыкина прочитала десятиклассникам поэзию Александра Введенского и Даниила Хармса. Ее отчитали за то, что та знакомит детей с творчеством «врагов народа» и «пособников фашистов».

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