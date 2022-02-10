Бизнес сможет заплатить налоги единым платежом

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

В Госдуме весной рассмотрят законопроект о переходе на новый способ уплаты налогов, сборов и страховых взносов. В России может появиться единый налоговый платеж для бизнеса. Сейчас на каждый налог существует отдельный счет. В будущем предприятия и организации смогут вносить платежи на единый счет, указав только ИНН и сумму. По мнению зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Олега Савченко, это существенно облегчит жизнь предпринимателей, позволит избежать ошибок при проведении платежей и судебных разбирательств.

По мнению многих волгоградских предпринимателей, система налогообложения в нашей стране сегодня слишком сложна. Бизнесу приходится заполнять множество платежек с разными реквизитами.

- Сначала мы платежку подгружаем на НДФЛ, потом отдельно на страховые взносы, отдельно платежка идет на налог на прибыль, - перечисляет руководитель строительной компании Евгений Бардаков. - Для строительной сферы, где большой поток кадров, такая система может быть удобной. Если в одну платежку сгружать и сборы, и налоги, и штрафы. Посмотрим, как это будет развиваться.

Согласно законопроекту, у каждой компании или ИП будет свой единый налоговый счет (ЕНС) в Казначействе. Чтобы перечислить на него средства, нужно будет указать только сумму и ИНН. Далее ФНС сама распределит платежи. Уточнять вид, сроки и прочее не придется. Правда, сначала с ЕНС спишут недоимки, затем текущие налоги, пени и штрафы. Законопроект предлагает единые сроки уплаты налогов – 20 и 25 числа месяца.

- Можно будет единым платежом, указав лишь ИНН и сумму налогов, оплатить свои обязательства. Тем самым мы убираем претензии со стороны предпринимателей, когда зависли платежи, когда они неправильно оформлены. Возврат в этом случае идет или через суд, или через систему администрирования, которая не позволяет оперативно принимать решения. Все это упрощается, - считает заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Олег Савченко. - Это качественный шаг на пути к тому, чтобы помочь малому и среднему бизнесу.

Детализация начислений и уплаты налогов будет доступна онлайн. Новый порядок упростит не только уплату обязательных платежей для бизнеса, но и их администрирование для налоговой. Рассмотрит законопроект Госдума в ходе весенней сессии.